La cantante Lana del Rey se ha comprometido y esta es la pista que ha dado a sus fans

Lana del Rey, de 37 años, encara una ilusionante etapa en su vida personal tras haberse comprometido con su pareja Evan Winiker, de 40 años. Fuentes cercanas a la pareja han confirmado a la revista Billboard esta buena noticia de la que la artista habría dado ya una pista en la alfombra roja de los premios Billboard Women in Music el pasado uno de marzo. Entonces se pudo ver en su mano un precioso anillo con un diamante, que sería precisamente el que le regaló su novio para pedirle matrimonio. Esta excelente noticia personal se une a una racha profesional de éxito pues la artista acaba de lanzar su noveno álbum de estudio Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

La pareja ha vivido su relación de una manera discreta, dejándose ver solo en contadas ocasiones por lo que no se sabe la fecha exacta en la que habría comenzado su noviazgo. El futuro marido de la carismática intérprete es socio de Range Media, agencia que gestiona talentos como Disco Biscuits, MAX and Daya. Winiker también es músico y formó parte de la banda Steel Train, que ha salido de gira con Tegan y Sara, Ben Folds, The Fray y Silversun Pickups, entre otros. Uno de sus compañeros en dicho conjunto, Jack Antonoff, colabora frecuentemente con Lana del Rey ha trabajado con ella en su nuevo álbum.

Del Rey estuvo relacionada en el pasado con el músico Jack Donaghue, de 33 años, que es uno de los miembros de la banda Salem. La relación de ambos habría comenzado a principios de 2022 y transcurrió también en privado por lo que no se sabe cuándo tomaron la decisión de separarse. Antes de Donaghue, Del Rey mantuvo una relación con el cantante de country Clayton Johnson, de 34 años, con quien se dijo que llegó a comprometerse.

A nivel profesional ha sido un gran año para Del Rey, cuyo noveno álbum lidera la lista de éxitos del Reino Unido. A lo largo de su trayectoria musical, la cantante ha dejado auténticos himnos del indie-pop en los que refleja un estilo muy personal, Lana del Rey ha dado la vuelta al mundo por ejemplo con Summertime Sadness, Young & Beautiful, que fue banda sonora de la película El Gran Gatsby protagonizada por Leonardo DiCaprio; o Once upon a dream, la inconfundible canción de la versión de Maléfica de Angelina Jolie.

Cantante, compositora, escritora y una pionera en la música pop e indie, con sus letras y melodías más sentimentales abrió camino a otras estrellas como Billie Eilish y Lorde. Su nombre artístico, en realidad se llama Elizabeth Woolridge Grant, está inspirado en la diva del cine Lana Turner, icono de los años 40, y el modelo de vehículo Ford llamado del Rey. Durante su juventud ya demostró un carácter solidario y comprometido trabajando con personas desfavorecidas y defendiendo a los pueblos indígenas americanos, un espíritu de lucha y entrega a las causas que la inspiran que ha seguido manteniendo a lo largo de su vida.