Kacey Musgraves reinventa la Navidad con Camila Cabello y Lana del Rey

Con la llegada de diciembre la temporada navideña queda oficialmente inaugurada y, por si a alguien le quedaba alguna duda, la cantante de country Kacey Musgraves ha dado el pistoletazo de salida con un espectáculo que va mucho más allá de entonar los clásicos villancicos. Amazon Prime ha sido la plataforma elegida para dar a conocer The Kacey Musgraves Christmas Show, su especial concierto dentro de una especie de casa de muñecas con colaboraciones de artistas como Camila Cabello o Lana del Rey. Un total de 18 canciones acompañadas de trama y diálogos que llenan 45 minutos del espíritu de la Navidad en un show repleto de música, baile, humor y, sobre todo, ¡muchísimo glamour!

Kacey, la gran triunfadora de los pasados Grammy, incluyendo 'Mejor Álbum', ha sorprendido a todos sus fans con una apuesta muy diferente a todos sus trabajos anteriores. Desde su anuncio, la expectativas para The Kacey Musgraves Christmas Show eran muy altas y, a juzgar por las críticas, se ha superado con creces.

Un especial de Navidad que mira hacia los clásicos conciertos que las familias acostumbraban a ver todos juntos alrededor del televisor, pero con un estilo adaptado al siglo XXI. "Mi visión era dar vida a mi antiguo álbum navideño y crear una versión moderna y fresca de un formato clásico. He reinventado esa nostalgia de las fiestas inspirada en Wes Anderson. Es sincero, divertido y, sobre todo, real. No puedo esperar para que lo veáis", señalaba la artista. Todo aquel que lo quiera disfrutar lo puede encontrar en Amazon Prime Video.

Camila Cabello y Lana del Rey, las invitadas más aplaudidas

Un show que ha contado con todo un elenco de artistas entre sus invitados como Troye Sivan, Zooey Deschanel, Leon Bridges, Fred Armisen, el presentador y actor James Corden, Dan Levy como elfo narrador de la trama, ¡hasta Kendall Jenner! Sin embargo, las más cotizadas de entre todos eran sin duda, Camila Cabello y Lana del Rey.

La premiadísima Camila Cabello, a punto de estrenar su nuevo álbum Romance, ha brillado con luz propia cantando a dúo junto a la anfitriona de la noche, Kacey Musgraves. La canción escogida ha sido una versión renovada del clásico Rockin’ Around the Christmas Tree que seguro va a triunfar entre las playlists de las próximas fiestas. Con una puesta en escena llena de glamour y diversión y con ambas protagonistas vestidas de rojo, es sin duda, uno de los momentos estelares del programa.

La otra gran protagonista ha sido Lana del Rey, encargada de poner voz al clásico I’ll Be Home for Christmas. Una apuesta mucho más solemne y elegante, con un sonido al más puro estilo personal de la cantante de Summertime sadness, que ha hecho enloquecer a todos sus fans a través de las redes sociales. Una escena cuidada al detalle y protagonizada en este caso por el verde, otro de los colores estrella de la Navidad.

Otro de los momentos memorables de The Kacey Musgraves Christmas Show cuenta con la participación de la propia abuela de la artista, la mujer que sale en el especial haciéndose llamar Nana, quien la propia Kacey Musgraves, ha presentado como la verdadera estrella del show. Aunque, inicialmente estaba preocupada sobre cómo reaccionaría su abuela ante las cámaras, ha dicho que fue toda una lección, ¡incluso improvisó! Pero la abuela de la artista no es la única gran sorpresa, pues en el espectáculo tampoco ha faltado uno de los rostros más cotizados del mundo de la televisión y la moda: Kendall Jenner. La modelo ha puesto su particular toque de humor haciendo referencia a cómo es vivir la Navidad en casa del clan Kardashian.

Los clásicos navideños como nunca se habían escuchado

No cabe duda de que, tras el estreno de este programa de Kacey Musgraves, el mundo entero cuenta con una lista de villancicos totalmente renovados, entre los que también hay lugar para Glittery, el nuevo single de la cantante. El soundtrack completo incluye el popular Let it snow, Christmas makes me cry o Ribbons and bows. Por si esto fuera poco, Kacey Musgraves se ha metido de lleno en el universo invernal de la mano de la exitosa Elsa de Disney, ya que su voz también se encuentra en All is found, una de las canciones principales de la película Frozen II.

