Lara Dibildos disfruta de su primer verano de amor con Cándido Conde-Pumpido

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido Varela están disfrutando de su primer verano de amor. La actriz, de 51 años, y el abogado penalista, de 42, han viajado a Tarifa, donde han sido fotografiados en actitud muy cariñosa. Entre besos, sonrisas de complicidad y una buena conversación, la pareja contempló un bonito atardecer desde uno de los rincones más demandados de la playa de Los Lances, Carbones 13, el chiringuito que regenta Santi Carbones, exmarido de Raquel Meroño.

Lara y Cándido se conocieron el pasado mes de abril en la boda de unos amigos en común, tal y como adelantó la revista Semana. Desde entonces, no se han separado y han sido varios los planes que han disfrutado juntos. En junio estuvieron en el festival musical Love the 90's, celebrado en Madrid; se escaparon a Tánger y la actriz acompañó al letrado a la entrega de Premios Toga de Oro a la Excelencia Jurídica entregados por la Sociedad Europea de Fomento Social y Culturalen la que fue galardonado. "Nos estamos conociendo, pero aún es pronto para saber más", dijo entonces la intérprete a El Español.

Semanas después de su primera aparición conjunta, la pareja fue fotografiada paseando de la mano por Madrid. La actriz, lejos de esconderse, respondió a las preguntas de la prensa y confesó que Cándido estaba siendo un gran apoyo para ella tras la muerte de su madre, Laura Valenzuela. Además, contó cuáles ibasus planes para este verano. "Sin parar. Llevo bastantes veranos con mis hijos y con mi madre, lo iba compaginando, y este año voy a viajar".

A principios de 2021, la actriz aseguró en ¡HOLA! que era una mujer muy afortunada en el amor, pero que en ese preciso instante su corazón no tenía dueño. "Me gustaría poder contar algo, pero no hay nada de nada. ¡Lo que es la vida! Cuando era joven, rezaba para que no me fotografiasen con un novio y, cuando los fotógrafos me pillaban, me cogía unos disgustos tremendos. Mira por dónde, ahora me ocurre todo lo contrario… lo que quiero es que me pillen", bromeó.

Su deseo se ha cumplido con Cándido, hijo de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional y durante siete años fiscal general del Estado, y a su vez socio fundador del Despacho Conde-Pumpido & de Porres abogados. La nueva pareja de Lara nació en A Coruña y tiene dos hijos de un matrimonio anterior. La actriz, por su parte, es madre de Fran, de 24 años, nacido de su matrimonio con el exbaloncestista Fran Murcia, y Álvaro, de 16, fruto de su relación con Álvaro Muñoz- Escassi. Además, mantiene una excelente relación con Anna Barrachina, la hija de 27 años del jinete Muñoz-Escassi.