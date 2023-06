El emotivo reencuentro de Raquel Meroño con sus gemelas adolescentes tras un año sin verse

Daniela y Martina, las gemelas de Raquel Meroño y Santi Carbones, ya están en casa tras vivir un año inolvidable como estudiantes de intercambio. Daniela ha estado en Las Vegas y Martina en Nebraska, y su experiencia ha sido tan gratificante que no tenían muchas ganas de volver. De hecho, Martina ha llorado desconsoladamente al aterrizar en Madrid, una dolorosa situación que la ganadora de la quinta edición de MasterChef Celebrity ha compartido con todos sus seguidores. "¿Qué se le puede decir a una hija que vuelve a casa con el corazón roto después de vivir la mejor experiencia de su vida? ¿Cómo hacerle entender que la vida son etapas y que hay que disfrutar de los cambios para dejar atrás lo anterior y poder estar positiva a la apertura de nuevas experiencias?", ha comenzado diciendo junto a esta foto en la que abraza con fuerza a la adolescente.

- ¿Conoces las dos grandes crisis de la adolescencia?

Tras esta reflexión, la actriz y empresaria ha encontrado las palabras perfectas para animar a Martina. "Mi amor, entiendo la incertidumbre que generan los cambios, pero en tu vida habrá muchos, muchísimos y tendrás que aprender a adaptarte a ellos y aceptarlos como parte de tu crecimiento vital. Yo sólo te puedo decir que estaré siempre que me necesites para seguir intentando hacerte feliz y abrazarte cuando no lo estés. Bienvenida a casa, hija".

Daniela y Martina vinieron al mundo el 22 de noviembre de 2006. "Cuando nos dijeron que eran gemelas fue un 'shock' y ahora no hacemos más que encontrarle ventajas", confesó la actriz de Al salir de clase semanas antes de dar a luz. "Lo mejor de mi embarazo está siendo el padre de las niñas. Es impresionante el nivel de comprensión y de entrega que está demostrando", añadió. Años después, en una entrevista concedida a ¡HOLA!, repetía lo mismo. "Con Santi he acertado de lleno, he tenido mucho ojo. Mis hijas están rodeadas de amor, son unas afortunadas".

Raquel se apartó por voluntad propia del bullicioso mundo del espectáculo para dedicarse a sus gemelas. "Cuando nacieron las niñas, Santi, mi pareja, se cogió un año sabático, y en este tiempo lo hemos pasado muy bien. Desde que cumplieron tres meses empezamos a viajar con ellas", contó en la revista. La pareja era la viva imagen de la felicidad con sus hijas y en 2011 se dio el 'sí, quiero' por el rito balinés en una exótica ceremonia que tuvo lugar en Bali, donde la actriz posee una espectacular casa.

Sin embargo, en 2018 Raquel y Santi confirmaron su separación, que se produjo de manera totalmente amistosa. "Santi Carbones, el padre de mis hijas, mi socio y el que pese a nuestra nueva situación siempre será mi FAMILIA. Lo que más nos importa, Martina y Daniela. Seguiremos haciendo el buen equipo de siempre para criarlas con el respeto y la dedicación que los niños se merecen. Para todo esto no necesitamos abogados", declaró la actriz y empresaria.