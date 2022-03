Así es Raquel Meroño: periodista, actriz y ganadora de 'MasterChef Celebrity 5'

Raquel Meroño se ha coronado como la vencedora que la quinta edición de Masterchef Celebrity, reapareciendo en el panorama televisivo, en el que ya consiguió triunfar en los años noventa. Porque, aunque quizás a los más jóvenes su rostro no les resulte muy familiar, a sus 45 años Raquel cuenta con una larga carrera a sus espaldas, marcada por el enorme éxito de la serie Al salir de clase. Algo que no termina ahí, ya que, esta madrileña estudió periodismo, ha sido actriz y también empresaria del mundo de la hostelería, aunque como ella misma ha afirmado "era una madre microondas que no sabía freír un huevo". Algo que ha cambiado notablemente tras su paso por el talent culinario. En lo personal, tan solo hace falta echar un vistazo a sus perfiles para comprobar quiénes son los dos pilares de su vida: su hijas Daniela y Martina, fruto de su relación con Santi Carbones, con el que mantiene una muy buena conexión aunque ya no sean compañeros sentimentales.

'Al salir de clase', el gran triunfo televisivo de Raquel Meroño

Aunque estudió periodismo, fue gracias a la interpretación cuando Raquel Meroño se convirtió en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. Dio sus primeros pasos en el sector gracias al programa Uno para todas, al que le siguieron Pelotas fuera y los concursos Lluvia de estrellas o Menudas estrellas. Fueron sus casi 400 episodios en Al salir de clase bajo el rol de Paloma, una de las protagonistas de la ficción de adolescentes, lo que la catapultó en la interpretación Más allá de esta producción, de cuyo éxito también se ha hecho eco Netflix, también se ha dejado ver en Paco y Veva, Esencia de poder o Arrayán, la ficción con la que se despidió de la televisión en el año 2013, a excepción de su colaboración en Paquita Salas.

Tal y como ha explicado en MasterChef Celebrity, Raquel Meroño decidió invertir las ganancias que había obtenido con su éxito en televisión en un futuro para ella y sus hijas, así que dio el salto al mundo empresarial en la hostelería regentando su propio local de playa, Carbones 13 en Tarifa, Cádiz. En el cual, ahora también ha demostrado que podría ejercer como cocinera sin ningún tipo de problema. Aunque, éste no es el único negocio del cual está a la cabeza, ya que, también en compañía de su exmarido, es propietaria de una empresa de organización de eventos y, en solitario desde el año 2000, de una empresa relacionada con el mundo de la moda.

Raquel Meroño y su aventura en Bali

Indonesia ha sido una pieza fundamental en la vida de Raquel Meroño, tal y como demostró en su postre volcánico y exótico con el que conquistó a los jueces de MasterChef. En 2011 se casó con Santi Carbones, padre de sus dos hijas, en la paradisíaca isla de Bali con una exótica ceremonia por el rito típico de esta cultura asiática y fue allí, donde creó su núcleo familiar totalmente alejada de los focos. Y, aunque el amor entre la pareja se terminó y se separaron el pasado 2018, la relación entre ellos sigue siendo fantástica y los dos afirman mantener muy buena sintonía por Daniela y Martina.

'MasterChef Celebrity 5', la gran vuelta a la televisión de Raquel Meroño

Tras varios años alejada de la pantalla, MasterChef Celebrity ha devuelto a la actriz a lo más alto, convirtiéndola en toda una estrella de la cocina y de la pantalla actual. Además, Raquel Meroño ha explicado que su paso por el concurso ha significado mucho para ella a nivel personal, tanto que ha conseguido devolverle la confianza en sí misma en lo que respecta a la televisión, asegurando que le encantaría volver a ponerse al frente de alguna serie. Por si esto fuera poco, MasterChef permite que la audiencia conozca la cara más humana y normalmente más desconocida de las celebrities, sus emociones, cómo trabajan en equipo y su relación con el resto de compañeros. Algo que ya ocurrió en ediciones anteriores en las que personalidades como Tamara Falcó, Ona Carbonell o Miguel Ángel Muñoz consiguieron ganarse al público con una faceta de sí mismos que nunca antes habían podido mostrar.

