Claire Danes da a luz a su tercer hijo

Claire Danes de 44 años ha dado a luz a su tercer hijo junto al actor Hugh Dancy, de 48, el que es su marido desde que se conocieran en el rodaje de la película Pasión al Atardecer en el año 2006, donde compartieron escenas junto a Meryl Streep, Glenn Close y Toni Colette. Se casaron en el 2009 en una boda íntima que se celebró en Francia y ya ya tienen dos hijos, Cyrus, de 10 años, y Rowan, de 4. La actriz, que ha dado a luz a una niña, según ha confirmado un representante de la pareja a la revista People, no ha querido dar más detalles sobre el nacimiento del bebé. Desde que comenzó su relación los intérpretes han sido muy discretos en su ámbito privado.

La pareja ha sido fotografiada paseando por las calles de Nueva York empujando un carrito. La última aparición pública de ambos antes de dar la bienvenida a su tercera hija había sido en una alfombra roja de los Globos de Oro en la que la protagonista de Homeland bromeó sobre su embarazo, "Esto no fue intencionado, pero aquí vamos". En ese momento la actriz desconocía si esperaba un niño o una niña, "tirando los dados" comentó Danes sobre el sexo de su bebé.

Las reacciones de los más pequeños de la familia al enterarse del embarazo de la actriz han sido muy simpáticas, Danes comentó el pasado mes de enero en el The Tonight Show de Jimmy Fallon, que su hijo Cyrus , “estaba como resignado porque lo peor que le podía suceder ya pasó, y se llama Rowan” bromeó la actriz de Romeo+Julieta, pero Rowan se opuso categóricamente a la idea. "No me gusta, No me gusta, Me gusta la paz, mamá" así reaccionó el hijo menor de la actriz. Sus hijos han cambiado de opinión y se encontraban contentos con la llegada del bebé, aunque el actor de Hannibal puntualizó que los pequeños habían trazado una línea roja: no iban a cambiar pañales.

La ganadora del Globo de Oro ha confesado en alguna ocasión que "la maternidad es increíble", y que disfruta mucho y la hace muy feliz que sus hijos la acompañen a los rodajes, "Él dice, '¡Acción!'. Es muy dulce. Le encanta la sala de realización por todas las luces. Es un gran ambiente para un niño. ¡Es el circo!" explicó la actriz sobre su hijo mayor, Cyrus de 10 años.

