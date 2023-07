Bernardo Flores ('Pasión de Gavilanes') y Sury Sadai se casan: las imágenes de la romántica pedida en México

Suenan campanas de boda para Bernardo Flores y Sury Saday. Tras tres años de relación sentimental, la feliz pareja se ha comprometido en un escenario de ensueño. Con las cristalinas aguas del Mar Caribe, las palmeras y el verde de la selva maya de fondo, el intérprete encargado de dar vida al hijo de Juan Reyes y Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes se ha arrodillado para formular la que quizá sea la pregunta más importante de su vida, a la que ha recibido un 'sí' como respuesta. "¡Nos casamos! Aún no puedo creer que esto está pasando, sigo en shock", ha anunciado la actriz mexicana, que ha compartido varias instantáneas del romántico momento.

Bernardo, de 27 años, ha aprovechado los días de desconexión que está disfrutando junto a su futura mujer en México para dar este paso tan importante. Ambos se encuentran de vacaciones en el majestuoso hotel Xcaret Arte, localizado en el corazón de la Riviera Maya, un alojamiento muy especial caracterizado por su arquitectura eco-integradora que fusiona a la perfección diseño y naturaleza y cuyas instalaciones, que albergan 900 suites, son un auténtico sueño. Un incomparable y paradisíaco marco que el joven no ha querido desaprovechar para hacer la gran pedida. Sorpresa, emociones a flor de piel y desbordante ilusión que traspasa la pantalla han sido los denominadores comunes de este instante que tiene a su protagonista en una auténtica nube: "No me lo puedo creer", ha confesado entre emoticonos de corazones y lágrimas de alegría.

Visiblemente entusiasmados y con una sonrisa imposible de borrar de sus rostros, los futuros novios han gritado a los cuatro vientos que la historia de amor que iniciaron el 7 de marzo de 2020 se afianzará con un futuro enlace: "Te amo con todo mi corazón. Lo mejor está por comenzar", ha escrito muy ilusionada Sury, de 26 años, en su perfil social, donde ha asegurado sentirse "feliz como una lombriz".

Además del emotivo momento en el que Bernardo ha hincado rodilla, la intérprete, que también es bailarina, pianista y creadora de contenido, ha mostrado a su comunidad de más de un millón de fans la fabulosa y sofisticada sortija que su novio le ha entregado. Se trata de una joya muy clásica a la par que elegante con una refinada piedra tallada en diamantes en solitario y de forma circular como protagonista, del mismo modo que el oro blanco de la pieza. Feliz y radiante con su anillo, Sury ha confesado que no esperaba que fueran a pedirle matrimonio, por lo que no se había hecho la manicura. Aun así, no ha dudado en fotografiar su mano luciendo su nuevo complemento favorito, que, a partir de ahora, le recordará cada instante al gran amor de su vida.

Precisamente hace dos semanas exactas Bernardo y Sury asistieron a una boda en la que la artista cogió el ramo de la novia, indicio de futuro matrimonio según dicta la tradición. Ahora sabemos que ambos, que comparten profesión, tierra natal, aficiones y química, sellarán su amor ante el altar, algo que ha despertado cientos de comentarios de celebración y maravillosas reacciones entre quienes les admiran y quieren.

