La espectacular boda de Bernardo Flores ('Pasión de Gavilanes') en México con un sorprendente baile de novios

El actor de Pasión de Gavilanes, Bernardo Flores, se ha dado el 'sí, quiero' este sábado con su novia, Sury Saday. Después de más de tres años de relación, los recién casados han sellado su amor en el Rancho de San Jorge, situado en México, ante todos sus amigos y familiares. Durante la ceremonia, los novios no han podido aguantar la emoción y se han dedicado unas preciosas palabras. Tras convertirse en marido y mujer, han celebrado su boda por todo lo alto con una fiesta en la que no ha faltado ningún detalle. La pareja de actores ha sorprendido a sus invitados con un baile muy especial a ritmo de la canción Algo me gusta de ti de Wisin & Yandel. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

