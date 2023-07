Romarey Ventura celebra la baby shower del tercer hijo que espera con Jordi Alba ¡y revela el nombre!

Está siendo un verano emocionante para Romarey Ventura y Jordi Alba, quienes cuentan los días para convertirse en familia numerosa. El futbolista y su esposa esperan ilusionados el nacimiento de su tercer hijo. Paolo, como llamarán al niño, multiplicará su felicidad tras la llegada al mundo de Piero y Bruna, de cinco y tres años respectivamente. El nombre que han elegido para su bebé no lo habían comunicado hasta ahora, pero se ha revelado a través de la baby shower que han celebrado en plena cuenta atrás para tenerle en brazos por primera vez.

Al aire libre, con globos azules y blancos y un gran oso de peluche como simpático invitado. Así ha sido la fiesta, en la que cada detalle estaba cuidadosamente elegido. Una tarta azul de dos pisos, cupcakes, donuts y galletas con el nombre de Paolo han puesto la nota dulce de la jornada, en la que tampoco han faltado los arreglos florales y otros elementos decorativos. Durante la celebración, Romarey ha posado presumiendo de siliueta premamá con un vestido negro asimétrico y acompañada de su hermana Sandra, uno de sus pilares fundamentales. "Pronto conoceré al tercer amor de mi vida", ha dicho orgullosa ahora que va a tener un nuevo sobrino.

Romarey y Jordi se preparan para un momento de cambios marcado no solo por el nacimiento de su bebé, sino también por su mudanza. El jugador catalán ha terminado la temporada con el FC Barcelona, que ha sido su casa durante 18 años, y se prepara para iniciar una nueva etapa profesional. Aún no ha confirmado cuál es su próximo equipo, pero todo apunta a que su futuro está entre el Inter de Miami,el Benfica de Portugal y dos equipos de Arabia Saudí. Sea cual sea su decisión, contará con el respaldo de su mujer y sus hijos, quienes le apoyan a cada paso.

"Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado y me gustaría anunciaros que esta será mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor", explicaba sobre su salida, que se produjo casi a la vez que la de dos de sus compañeros, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Precisamente con este último, que es amigo personal, coincidiría si su destino es Estados Unidos. También podría tener nuevamente como compañero a Leo Messi.

Un flechazo en Sevilla

El jugador de La Roja conoció a la madre de sus hijos en 2015. La casualidad quiso que, durante un viaje a Sevilla, se la encontrara en el restaurante de un amigo. Al verla tuvo claro que su vida había cambiado para siempre, pero reconoce que la relación no comenzó inmediatamente porque Romarey no se lo puso fácil. "Yo no sabía nada de ella. Ella de mí solo sabía a lo que me dedicaba, pero me costó mucho conquistarla", aseguraba. En las primeras conversaciones le decía a la modelo: " tus hijos serán los míos, acuérdate", y no se equivocaba. En junio de 2022, ya siendo padres de dos hijos, contrajeron matrimonio en Viso de Alcor (Sevilla), pueblo natal de la novia, y lo celebraron en la Hacienda de Orán, una hermosa finca olivarera del siglo XVII en la que tuvo lugar la cena y la posterior fiesta, llena de momentos románticos y divertidos.