Los nervios y la emoción de Cristina Pedroche ante el inminente nacimiento de su hija

Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso". Con estas palabras, Cristina Pedroche (34 años) y David Muñoz (43) anunciaron el pasado 30 de diciembre que estaban esperando su primera hija. Ahora, este viaje está a punto de llegar a su fin, ya que la presentadora y el chef están contando los días para tener entre sus brazos a su niña.

La primera hija de Cristina y David podría nacer en cualquier momento, tal y como ha contado la colaboradora de Zapeando. "He ido a la fisio a hacer masaje perineal, a hacer también Epi-no y a repasar las posturas de dilatación para el parto, mover un poquito la cadera... Me siento fuerte, me siento con ganas. Así que nada, ¡a esperar a que ella quiera!", ha dicho emocionada.

La presentadora de la nueva edición del programa Password se grabó con su móvil en el ascensor, luciendo su avanzado embarazo con un original mono de estampado de leopardo, camiseta de tirantes blanca y sandalias plana. Junto a ella estaba su marido, vestido de deporte, que no dudó en darle un cariñoso beso en la barriga. "Así todo el día", escribió Pedroche.

Además, Cristina ha mostrado que en casa ya tienen todo preparado para la llegada de su hija. "Solo me falta mi beba", ha dicho al enseñar a sus seguidores esta imagen para mostrar la cómoda con los cajones de color rosa y el cambiador de estampado floral con una toalla encima.

En su despedida de Zapeando, Cristina contó cómo se enfrenta al parto, un momento para el que se lleva preparando desde que conoció que estaba embarazada. "No me da miedo porque siento que voy preparada, sé lo que es, sé todo lo que puede ocurrir y sé todas las opciones que tengo. Me siento muy arropada por mi ginecóloga y mi matrona y también por las chicas de Parto Positivo, que me han dado una tranquilidad increíble. Antes de leer su libro y hacer su curso de hipnoparto tenía miedo, dudaba si sería capaz... pero ahora tengo ganas. Ganas de que llegue ese día y de conocer a mi beba", reconoció.

Su deseo es tener un parto natural, pero es consciente de que, llegado el momento, será lo que tenga que ser. "El parto no es una cosa que pueda elegir yo sola. Lógicamente yo quiero todo cuanto más natural mejor, pero el parto es cosa de dos. Por mucho que yo quiera natural, si mi beba no viene en buena posición o durante el proceso tiene sufrimiento fetal y tiene que acabar en cesárea pues acabará así", confesó.

Lo cierto es que Pedroche ha tenido un fantástico embarazo, lo único que no ha llevado tan bien estos últimos meses ha sido sentirse "tan cansada". "Soy una persona que me levanto y quiero producir, producir, producir, trabajar, trabajar, trabajar y hacer mil cosas. Entonces, a veces sentir que de la cama me voy al sofá, me cuesta, pero también soy muy consciente de mi cuerpo y si mi cuerpo me pide que esté en el sofá, yo me voy al sofá".