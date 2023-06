Rafa Nadal y Mery Perelló apoyan a Feliciano López en sus últimas horas como tenista profesional

Una lesión en psoas ilíaco de su pierna izquierda ha obligado a Rafa Nadal (37) a estar lejos de la competición desde enero, pero sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el mundo del tenis y apoya a los amigos que le ha dado esta profesión. Este martes ha acudido como espectador al ATP Mallorca Championships, un torneo que dirige su tíoToni Nadal y se celebra entre el 24 de junio y el 1 de julio en Santa Ponsa (en Calviá) Desde las gradas ha animado a Feliciano López en su partido contra Max Purcell, al que ha llegado acompañado de Mery Perelló y despertando una gran expectación entre los asistentes.

En el Mallorca Country Club, la presencia del ganador de 22 Grand Slams y su esposa no ha pasado desapercibida. Los fanáticos del tenis que estaban en las instalaciones que acogen el torneo se han acercado para pedir autógrafos y fotos a su ídolo, que ha dedicado varios minutos a atender a sus seguidores. También Mery, quien siempre opta por la discreción y se mantiene en un segundo plano, ha accedido sonriente a hacerse fotos con todos los que le pedían tener este recuerdo para siempre en sus teléfonos. Además, han estado presentes Carlos Moyá, que entrena a Nadal, y los tres hijos que el extenista tiene junto a Carolina Cerezuela: Carlos, Carla y Daniela.

Nadal y Mery saben lo importante que es esta competición para Feliciano López, quien ha vencido por 6-3 y 7-5 y se tendrá que enfrentar a Jordan Thompso . Aunque avanza de fase en el Abierto de Mallorca, el torneo supone el punto y final a su carrera como tenista . Durante el fin de semana, de hecho, celebraba su despedida rodeado de su familia y de amigos como Boris Becker, David Broncano y SIlvia Alonso, Maribel Nadal, Fernando Verdasco... A partir de ahora se centrará en sus proyectos personales y profesionales, siempre cerca del deporte al que le debe todo.

Está siendo un verano diferente para Nadal, que se centra en recuperarse de su dolencia, por la que fue intervenido quirúrgicamente por artroscopia en Barcelona a comienzos de junio, coincidiendo con su cumpleaños. Su mente también está en 2024, cuando dirá adiós a las pistas tras una larga carrera que lo ha convertido en leyenda del tenis. Mientras llega el momento de la despedida, apuesta por "disfrutar de lo que venga" y vivir esas experiencias que no ha podido tener antes debido a su exigente calendario y su férrea disciplina. "Tengo planes para los siguientes meses, cosas que no he hecho durante veinte años, la libertad de no tener horarios...", decía en mayo durante una rueda de prensa.

Las primeras veces

Se trata de una temporada estival llena de primeras veces. Rafa y Mery pasan los meses de verano con su hijo, que se llama Rafael y llegó al mundo el pasado octubre, mes en el que la pareja celebraba su tercer aniversario de boda. También estrenan hogar familiar, una impresionante casa levantada en un terreno de 7.000 metros cuadrados que está en la parte más alta de Porto Cristo y que ha diseñado el arquitecto Tomeu Esteva. La vivienda, con enormes ventanales y terrazas, tiene unas privilegiadas vistas y está cerca del puerto, donde el tenista tiene amarrado su catamarán de lujo, el Great White, con el que suele salir a navegar con sus allegados por las aguas baleares.

