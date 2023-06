Claudia Osborne, primer paseo con su hija en Madrid tras regresar de Australia

Claudia Osborne afronta su regreso a España con mucha ilusión. La hija más pequeña de Bertín Osborne y Sandra Domecq ya está en Madrid con su familia después de cinco meses viviendo en Australia. La escritora y coach se despedía el pasado mes de mayo de Melbourne con una mezcla de nostalgia, pero también de felicidad por comenzar una nueva etapa y estar cerca de sus seres queridos. "Adiós Melbourne. Cuanto nos has dado. Te vamos a echar muchísimo de menos". A su marido José Entrecanales, director de estrategia y desarrollo corporativo en Acciona, le surgió una oportunidad laboral y la pareja no dudó en embarcarse en esta aventura junto a su hija Micaela.

Claudia Osborne ha sido fotografiada dando uno de sus primeros paseos por Madrid junto a su hija Micaela, de once meses, y su mascota, un perro de raza teckel, al que la niña adora, pues no dejaba de mirarlo. La pequeña, que el próximo 30 de junio cumplirá su primer año de vida, iba en el carrito muy pendiente de todo lo que sucedía a su alrededor mientras su madre hablaba por el móvil. Es una niña rubita, muy despierta, de la que su madre habla con orgullo. "MIcaela está fenomenal. Muy mona y muy mayor. Me lo paso muy bien con ella", explicaba la autora de Lo mejor de ti.

Vestida de sport, con pantalones verdes, camiseta de manga corta blanca, chanclas, gafas de sol y la melena suelta, la hija de Bertín está retomando su rutina habitual en nuestro país y reencontrándose con sus familiares y seres queridos. El pasado fin de semana acudieron a la boda de unos amigos, Ana Domecq Fernández-Durán y Amaro González de Mesa, en Jerez de la Frontera (Cádiz). "Tenía ganas de volver, estoy muy contenta de estar aquí", contaba Claudia, que admitía que su padre y sus hermanas también están encantados de tenerla de nuevo cerca. Bertín Osborne ya hablaba recientemente de lo importante que es para él la felicidad de sus hijos, Alejandra, Eugenia y Claudia, así como sus hijos Kike y Carlos, mientras disfruta de una nueva etapa junto a su amiga especial Gabriela Guillén.

Desde que vino al mundo la pequeña Micaela vive dedicada a ella por completo. Poco antes de trasladarse con su hija y su marido, José Entrecanales, a las Antípodas, la coach expuso cuáles son ahora sus prioridades en la vida: "El año pasado tuve grandes conflictos internos por querer hacer y no poder, y al final se resumió en no estar donde tenía que estar. Hoy, decido comprometerme conmigo misma y con mi momento vital. Este año elijo familia". Claudia Osborne y José Entrecanales se casaron el 2 de octubre de 2021 en la iglesia de San Miguel, en Jerez de la Frontera, y al año siguiente se convirtieron en padres de una niña, y juntos tratan de llevar una discreta vida alejada de los focos.