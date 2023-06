Hande Erçel, de 'Love is in the air', sale en defensa de su novio La actriz y Hakan Sabancı, que salen desde noviembre, nos regalaban la semana pasada en Cannes su primer posado juntos

Hande Erçel se convirtió en el centro de todas las miradas y vivió unos días de ensueño en Cannes. La actriz combinó trabajo y placer, asistiendo a diferentes compromisos profesionales pero también sacando tiempo para disfrutar del amor junto a su novio, Hakan Sabancı, que viajó a la costa francesa con su chica. Un entorno lleno de glamour en el que la pareja nos regalaba su primer posado juntos en una alfombra durante la gala amfAR, mostrándose sonrientes y enamorados y despejando así los rumores sobre una posible ruptura. La felicidad les duró lo que su vuelo a Estambul ya que, al pisar suelo turco, el abogado tuvo un encontronazo con la prensa. Días después, la actriz daba la cara por su novio aclarando la situación.

Tras su paso triunfal por el Festival de Cannes y su primera alfombra juntos, Hande y Hakan aterrizaban en el aeropuerto de Estambul. Tal había sido la espectación ante la presencia de la protagonista de Love is in the air en la Costa Azul que la prensa turca esperaba ansiosa en el aeropuerto la llegada de la pareja para saber cuáles eran sus impresiones y cómo se sentían.

Hande Erçel se mostraba sonriente y muy amable con los medios. "Estamos muy cansados. Fuí por una muy buena colaboración. Fue muy agradable. Estuvimos juntos después de eso. Ha sido muy bonito", contaba con simpatía. Mientras que su chico era todo lo contrario y comenzaba a ponerse nervioso ante las preguntas de los reporteros. Sin embargo, Hakan Sabancı se mostró muy serio y visiblemente molesto con las preguntas. Aunque el encontronazo no fue a más, su actitud ha sido más que comentada en el país hasta el punto que ha sido la intérprete quien ha aclarado lo sucedido.

Poco después, la protagonista de la exitosa telenovela turca Love is in the air, lejos de esconderse, no dudaba en pararse para atender a la prensa quienes la esperaban para preguntarle sobre el incidente protagonizado por su chico el día antes. "Reaccionó porque estaba en el aeropuerto. Podéis grabarnos en cualquier lugar fuera, pero estar en el aeropuerto todo el tiempo... fue realmente incómodo. Era obvio que estábamos cansados", justificaba la actriz, dando de este modo la cara por su chico.

Al parecer, Hakan aún no se ha acostrumbrado a la fama de la protagonista Iki Yabanci y no es la primera vez que pierde los nervios. Recientemente, el empresario sufría otro encontronazo, en esta ocasión, con los fans de la actriz. Sucedió durante un viaje que la pareja realizó hace unas semanas junto a un grupo de amigos por la Toscana italiana. El abogado, de 31 años, mantuvo un tenso encuentro con un grupo de seguidores de la famosa intérprete cuando estos se acercaron a su ídolo para pedirle un autógrafo y una foto.

Esta actitud no gustó nada a Hande Erçel e hizo que se distanciara de su novio, dando lugar a una grave crisis entre ellos que a punto estuvo de acabar en ruptura. Su presencia juntos en Cannes, demuestra que han podido superar su problema de pareja y que están más felices y unidos que nunca.

