Ana Rosa Quintana felicita a una de sus reporteras en pleno directo por su boda con Matías Prats Jr.

El programa de Ana Rosa está de celebración. Claudia Collado se casa este sábado, 3 de junio, con Matías Prats Jr. y todos sus compañeros le han dado la enhorabuena por adelantado. La periodista, de 32 años, ha llevado dulces para desayunar en la redacción y ha recibido unas cariñosas palabras de su jefa en pleno directo. "El sábado se casa Claudia. Además se casa con nuestro compañero Matías Prats. Que seáis muy felices, sois una pareja estupenda", le ha dicho con cariño. "¿Qué haces aquí hoy? ¿Ya está todo preparado?", han preguntado los colaboradores de la mesa política. "Sí, sí. Está todo preparado", ha respondido emocionada.

En ese momento, Ana Rosa ha destacado su gran profesionalidad. "Ella es muy profesional y le pasa que tiene el venenillo de la política en las venas y este momento político no se lo puede perder", ha comentado, en referencia a las elecciones generales del 23 de julio. "Pasadlo fenomenal y que te vaya estupendamente. Sois una pareja preciosa", ha finalizado. Claudia le ha dado las gracias y la presentadora, en tono de broma, ha aclarado que Claudia se casa con un Prats, no con un Prat, apellido de su compañero, Joaquín Prat. Esta aclaración ha provocado las risas de todos los presentes y Joaquín, para seguir con la broma, ha añadido: "Es mi primo".

Claudia y Matías comenzaron a salir hace dos años y ya están como locos por pronunciar el 'sí, quiero'. "Estoy muy ilusionado. Me apetece. ¡Y que tengo 38 tacos! Ya me ha llegado la hora y con una persona muy especial", declaró el periodista deportivo a Europa Press el pasado mes de abril. Además, según confirmó, da este paso totalmente convencido y con ganas de ampliar la familia. "Sí, yo creo que son los pasos lógicos y son los que me apetece dar junto a Claudia. He encontrado a la mujer de mi vida así que vamos con todo".

El hijo de Matías Prats y Maite Chacón no puede estar más orgulloso de su novia, que estudio periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y complementó su formación con el máster de Televisión Española en la Universidad Rey Juan Carlos. "Ella es periodista, mejor que yo, de hecho, aunque también se dedica a otras cosas y no tiene nada que ver con lo mío. Ejerce la profesión, pero de una forma más discreta", contó en ¡HOLA!.