Matías Prats Jr., a dos meses de su boda con una reportera de Ana Rosa: 'Es la mujer de mi vida'

El periodista Matías Prats Jr. pronunciará el 'sí, quiero' este verano, una feliz noticia que adelantamos en ¡HOLA! y que él mismo ha confirmado con la mayor de las sonrisas. "Me caso en junio y estoy muy ilusionado. Me apetece. ¡Y que tengo 38 tacos! Ya me ha llegado la hora y con una persona muy especial", ha declarado a Europa Press durante la presentación de la película Los tres mosqueteros, D'Artagnan. El hijo de Matías Prats tiene todo listo para casarse con su novia, la periodista Claudia Collado, con quien sale desde hace años. Además, según ha confirmado, da este paso totalmente convencido y con ganas de ampliar la familia. "Sí, yo creo que son los pasos lógicos y son los que me apetece dar junto a Claudia. He encontrado a la mujer de mi vida así que vamos con todo".

La boda tendrá lugar en Cataluña, tierra natal de la novia. Claudia, de 32 años, estudió periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y complementó su formación con el máster de Televisión Española en la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó su andadura profesional en la delegación de Informativos Telecinco en Cataluña. Ha pasado por las redacciones de Televisión Española, Antena 3 y laSexta y, desde enero de 2022, trabaja en El programa de Ana Rosa como periodista y reportera experta en política.

Matías no puede estar más orgulloso de su chica. "Ella es periodista, mejor que yo, de hecho, aunque también se dedica a otras cosas y no tiene nada que ver con lo mío. Ejerce la profesión, pero de una forma más discreta", contó en una entrevista concedida a ¡HOLA! el pasado mes de abril con motivo del lanzamiento de su primera novela, El futuro que olvidaste, dedicada a su madre Maite Chacón.

El enlace de la pareja llega en un gran momento para la familia. El pasado 8 de marzo vino al mundo Carlota, la primera nieta de Matías Prats. "¡Soy abuelo!", anunció el mítico presentador. La pequeña es hija de Marta Prats y hace las delicias de todos. "He sido tío y padrino de Carlota, que es monísima, tiene un mes y pico y estamos encantados con ella", aseguró Matías Prats Jr. Además, contó que como tío era "torpe, patoso, pero con mucha vocación y con mucha ilusión... es mi primera sobrina, mi hermana está fantástica y es una alegría para la familia". El periodista también habló de la faceta de su padre como abuelo: "Es un abuelazo, le encanta pasar tiempo con ella, está muy comprometido, muy involucrado, le compra cositas, va mucho a verla, tenía ganas de ser abuelo y mi hermana me ha adelantado y le ha tocado a ella".