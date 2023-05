Descubre a Pablo, el hijo de Jorge Drexler que ha seguido sus pasos en la música y ha trabajado con C. Tangana El joven madrileño es conocido a nivel artístico como PabloPablo

Loading the player...

No son pocos los hijos e hijas de estrellas de la música que han demostrado que el talento puede heredarse, o, al menos, aprenderse en casa. Es el caso de Pablo, el hijo de Jorge Drexler, uno de los artistas uruguayos más conocidos a nivel internacional. El joven, nacido en San Lorenzo del Escorial hace 25 años, se está labrando su propia trayectoria artística, y no le va nada mal. Conocido en la industria como PabloPablo -prescindiendo de su apellido-, incluso ha trabajado con C. Tangana. Dale al play para conocerle mejor.

-Ramoncín presume de mujer e hijos en las fiestas de San Isidro: conoce a su familia