Arranca Cannes 2023: todo lo que debes saber del certamen

El Festival de Cine de Cannes vuelve a desplegar su alfombra roja y desde hoy día 16 hasta el próximo 27 de mayo las estrellas y el lujo se darán cita en la Croisette. El acontecimiento más esperado del séptimo arte en la Costa Azul francesa dará el pistoletazo de salida esta noche con la película Jeanne du Barry, una cinta dirigida por Maïwenn y ocon Johnny Depp como estrella del reparto. Una cinta que ha estado marcada por cierta polémica porque algunas voces opinaron que no ha sido la decisión más acertada, no solo por la elección del actor, sino también por la actitud de la directora del filme que fue denunciada en Francia por una presunta agresión a un periodista en un restaurante de París.

Johnny Depp regresa al cine por primera vez tras haber salido victorioso en la batalla judicial con su exmujer Amber Heard por maltrato y difamación. El actor, que se mete en la piel del monarca francés Luis XV en este drama histórico, coincidirá a su paso por el certamen con su hija Lily-Rose, estrella de The Idol, la nueva serie del creador de Euphoria, Sam Levinson, y en la que la hija del actor comparte protagonismo con The Weeknd. La hija de Johnny Depp y Vanesa Paradis, muy discreta en cuanto a su vida personal se refiere, ha hecho una excepción para gritar a los cuatro vientos su amor por la rapera 070 Shake y quién sabe si posara con ella en Cannes.

Uno de los platos fuertes del festival será el estreno de Indiana Jones y el dial del destino, la quinta entrega de la franquicia protagonizada por Harrison Ford. Será la última vez que veamos al veterano artista, de 80 años, convertido en el arqueólogo más intrépido y querido de todos los tiempos. En esta última aventura, Ford está acompañado por el español Antonio Banderas, que dará vida a un amigo de Indy. El festival tiene previsto rendir homenaje a otro de los grandes veteranos del cine, Michael Douglas, que recibirá esta noche la Palma Honorífica de Cannes por su brillante carrera y compromiso con el séptimo arte.

Españoles en Cannes

Otro de los españoles más aclamados del certamen Pedro Almodóvar regresará al Palacio de Festivales después de Dolor y Gloria para presentar fuera de concurso el cortometraje Extraña forma de vida, protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke. Rodado en el desierto de Almería, el cineasta aborda un romance entre dos pistoleros que se reencuentran después de veinticinco años. Pedro Pascal, que saltó al estrellato gracias a The Last of Us, Juego de Tronos y The Mandalorian o como secundario en varias de las series más conocidas de televisión como Narcos, Buffy, cazavampiros, The Good Wife, Graceland o Homeland, se une a Ethan Hawke, nominado en cuatro ocasiones a los Oscar, y completan el reparto Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo.

Víctor Erice es, junto con Almodóvar y Elena Martín con Creatura, otra de las presencias españolas confirmadas en el festival y participará fuera de concurso con la película Cerrar los ojos, una cinta con Manolo Solo, José Coronado, María León y Ana Torrent en el reparto. España acude a su vez como país invitado de honor en el mercado del cine la 76ª edición del certamen.

El cineasta sueco Ruben Östlund será el encargado de presidir el jurado que escogerá la ganadora de la 76ª edición junto con la actriz y directora estadounidense Brie Larson, el actor estadounidense Paul Dano, el actor francés Denis Ménochet. ganador del Goya por As Bestas, el director argentino Damián Szifrón, la directora francesa Julia Ducournau, la directora marroquí Maryam Touzani, el guionista y director británico-zambiano Rungano Nyoni y el escritor afgano Atiq Rahimi serán los encargados de decidir qué cinta se llevará la Palma de Oro.

Entre las candidatas a ganar el máximo premio del certamen figura Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson, que se rodó en la localidad madrileña de Chinchón y con un reparto formado por Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie o Tilda Swinton. Otras actrices como Natalie Portman y Julianne Moore pasearán su glamour por la Costa Azul serán y estrenarán en competición oficial el drama psicológico de Todd Haynes, May December. El director Ken Loach con The Old Oak, Nanni Moretti y su filme El sol del futuro, Marco Bellocchio y Rapito o Wim Wenders con Perfect Days también competirán por la Palma de Oro.

Martin Scorsese regresará a Cannes por todo lo alto, aunque lo hará fuera de competición. El autor de Taxi Driver regresa con Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Jesse Plemons y Brendan Fraser como protagonistas de Killers of the flower moon. Scorsese vuelve a la gran pantalla con la adaptación de Los asesinos de la luna de las flores, del periodista David Grann, la investigación de los crímenes supuso el nacimiento del FBI.