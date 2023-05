Amber Heard se muda a Madrid con su hija tras el polémico juicio contra su ex, Johnny Depp Según el diario británico 'DailyMail', la ex de Johnny Depp, de 37 años, ha vendido su casa de California y ha puesto rumbo a España

Desde que perdiera el juicio por difamación contra su exmarido, Johnny Depp, el pasado mes de diciembre, poco o nada se ha sabido sobre Amber Heard. Alejada por completo del foco mediático y también de la interpretación había conseguido que se le perdiera por completo la pista hasta que ahora el diario británico DailyMail ha informado de que la actriz se encontraría actualmente en España, concretamente en Madrid, junto a su hija Oonagh Paige, de dos años.

VER GALERÍA

- Primeras imágenes de Amber Heard en Mallorca: dedicada a su hija y escondida tras una nueva identidad

- El último (e irónico) mensaje de Johnny Depp a su ex, Amber Heard

"Ella es bilingüe y habla perfectamente español. Está feliz allí criando a su hija lejos de todo el ruido" afirmaba un amiga de la actriz al diario. "No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado para el proyecto adecuado" añadía.

VER GALERÍA

La actriz de Aquaman vendió su casa en Yucca Valley, California, en julio del año pasado por un millón de euros, casi el doble de lo que pagó por ella, y desde entonces ha pasado mucho tiempo en España. De hecho, el pasado mes de octubre, Amber fue fotografiada presumiendo de figura en bikini en las playas de Palma de Mallorca en compañía de su pareja, la escritora Eve Barlow, con la que se rumoreaba que había alquilado una casa en la isla.

VER GALERÍA

Sin embargo, ahora, todo apunta a que la ex de Johnny Depp habría decidido instalarse de forma permanente a las afueras de Madrid donde habría encontrado la paz y la tranquilidad que tanto añoraba en la meca del cine. Lo que no sabe es si Amber aún continúa su historia de amor con Eve, pues ella al parecer aún continuaría residiendo en Los Ángeles.

VER GALERÍA

- Johnny Depp y Amber Heard, analizamos el juicio más controvertido y debatido del año

- Cine, música y ahora pintura: las tres vidas de Johnny Depp tras el juicio de la polémica

Sin proyectos a la vista, Heard no ha vuelto a ponerse delante de una cámara desde que rodó Aquaman y el Reino Perdido en 2021 (la cual será estrenada a finales de este año) y un thriller de presupuesto modesto, In The Fire, la primavera pasada. Depp, por su parte, disfrutaba recientemente de unas vacaciones en su isla, Little Parrot Cay, en las Bahamas con Sandra, la viuda de su amigo Jeff Beck, y su amiga Wendy, quien es la madre del cantante Joss Stone.

El 22 y 23 de mayo, el actor tocará en un acto benéfico de Jeff Beck en apoyo de organizaciones benéficas de animales en el Royal Albert Hall de Londres. Más adelante, durante el verano, regresará al cine dirigiendo una película sobre el artista Modigliani, y luego saldrá de gira con su banda, 'The Hollywood Vampires'.