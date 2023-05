Mónica Cruz, Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz regresan a 'UPA': así han cambiado tras 17 años

Este domingo 7 de mayo llega a AtresPlayer Premium una de las series más esperadas por los nostálgicos: UPA Next. La ficción, que continúa años después de que finalizara UPA Dance y a la que regresan Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo, vuelve a la plataforma de Antena 3 con una nueva generación de alumnos que se reencontrará con los personajes más míticos, prometiendo revolucionar la popular escuela de arte. "Tienen un talento increíble. Están muy bien preparados y son muy buena gente y tienen mucha armonía como grupo", han dicho los protagonistas en la presentación de la serie sobre los nuevos personajes de estos ocho episodios en los que algunos intrépidos bailarines lucharán por el sueño de hacerse un hueco en la competitiva industria al mismo tiempo que se enfrentan con los problemas propios de su edad.

Casi 20 años después de su adiós, los protagonistas tienen numerosos proyectos a sus espaldas y han cambiado mucho. De hecho, los fans de la ficción podrán ver cómo han crecido y cómo sus vidas se han transformado a lo largo del tiempo. Con algunos cameos especiales, entre ellos destaca la aparición de Lola Herrera, que se volverá a poner en la piel de la mítica Carmen Arraz (la exdirectora y fundadora de la escuela de arte), en esta secuela es Rober (Miguel Ángel Muñoz), que tras unos años triunfando en Estados Unidos quiere reunir de nueva a sus antiguos compañeros y resucitar UPA DANCE. Lo hará gracias a la mítica escuela en la que una nueva cantera de chicos y chicas demostrarán todo su talento. Pero no todo será tan sencillo como él cree, ya que como a su personaje le pasaba con sus profesores habrá un choque con las formas de pensar y sentir de sus alumnos.

Eso sí, a pesar de que muchos espectadores esperan encontrar al quinteto protagonista, en los nuevos capítulos de la ficción se echará en falta a Pedro, interpretado por Pedro Puyol, y a Silvia Marty, que dio a vida a Ingrid, dos de los integrantes del grupo original que no formarán parte de la vida de Lola (Beatriz Luengo), Silvia (Mónica Cruz) y Rober, aunque "sí que habrá algún guiño cariñoso hacia sus personajes", explicó hace unos meses Javier Pons, productor ejecutivo de la serie. "Les veo cantar, bailar e interpretar y no sé qué es lo que hacen primero. Realmente no sé si es una actriz que canta o una bailarina que actúa. Son muy buenos, tienen mucha personalidad y son muy maduros para su edad", ha dicho Beatriz Luengo sobre el nuevo elenco.

Además de los protagonistas, en UPA Dance también hubo algunos personajes muy importantes y queridos como Marta Ramos, a la que dio vida Dafne Fernández o Benito López 'Beni', interpretado por Asier Etxeandía. Ambos actores comenzaron muy jóvenes su andadura por la serie de Antena 3 y desde entonces no han parado de triunfar en numerosos proyectos a lo largo de su carrera.