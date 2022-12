Uno, due, tre, quattro... ¡UPA Next ya tiene fecha de estreno! Diecisiete años después de su final, la ficción llega con una nueva generación de alumnos que se reencuentra con los personajes más míticos, prometiendo revolucionar la popular escuela de arte. Así, el próximo día de Navidad la serie desembarca en Atresmedia Premium, en canal de pago de Antena 3 en el que el grupo audiovisual también tiene otros títulos como La novia gitana o La ruta. "¡No me lo puedo creer. Mi mejor regalo de Navidad! El próximo 25 de diciembre vuelve Un paso Adelante", ha escrito Mónica Cruz en sus perfiles sociales junto a varias fotografías de la nueva temporada, en el spin off de ocho episodios se conocerá a intrépidos bailarines que lucharán por el sueño de hacerse un hueco en la competitiva industria del arte al mismo tiempo que se enfrentan con los problemas propios de su edad.

Después de años de intensa espera en los que mucho se ha rumoreado sobre la posible vuelta de la ficción, los espectadores por fin podrán ver cómo ha sido la vida de algunos de los personajes protagonistas. Con algunos cameos especiales, entre ellos destaca la aparición de Lola Herrera, que se volverá a poner en la piel de la mítica Carmen Arraz (la exdirectora y fundadora de la escuela de arte), en esta secuela es Rober (Miguel Ángel Muñoz), que tras unos años triunfando en Estados Unidos desea reunir de nueva a sus antiguos compañeros y resucitar UPA DANCE. Lo harán gracias a la mítica escuela en la que una nueva cantera de chicos y chicas demostrarán todo su talento. Pero no todo será tan sencillo como él pensaba, ya que como a él le pasaba con sus profesores habrá un choque con las formas de pensar y sentir de sus alumnos.

Además del ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity, regresan a UPA Next Beatriz Luengo y Mónica Cruz, que retoman sus personajes para volver al lugar que les dió el primer impulsó a la fama y mostrar además cómo ha sido la vida de Lola y Silvia 17 años después del punto y final de la primera parte de la historia. A quienes los espectadores echarán de menos durante estos nuevos capítulos será a Pedro, interpretado por Pedro Puyol, y a Silvia Marty, que dio a vida a Ingrid, dos de los integrantes del grupo original que no formarán parte de la vida de los protagonistas, aunque "sí que habrá algún guiño cariñoso hacia sus personajes", explicó Javier Pons, productor ejecutivo de la serie.

Felices con el estreno esta Navidad, Beatriz Luengo también ha utilizado sus perfiles sociales para anunciar lo contenta que está de volver a este proyecto. "Ensayar, rodar, ensayar, rodar… cantar en directo, tocar el piano, bailar con heels (tacones), pole dance, flamenco… mas allá del éxito comercial UPA vuelve a ser una locura, Un paso adelante en la televisión de muchos países. 12/14 horas diarias que han merecido la pena. Vais a flipar", ha escrito la cantante, a la que se le ha añadido Miguel Ángel. "El 25 de diciembre el 'Tito Rober' volverá a subirse los cuellos de la camisa. UPA en AtresPlayer de regalo por Navidad! ¿Tenéis ganas? ¡Vais a flipar!", ha añadido el actor.