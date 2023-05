Las estrellas del cine español nos cuentan sus recuerdos más emotivos por el Día de la Madre

Loading the player...

Algunos de los actores y actrices más reconocidos del cine español no han dudado en brindar su pequeño homenaje a sus respectivas mamás con motivo de la celebración del 'Día de la Madre'. Lo han hecho respondiendo a las preguntas que les hemos hecho aprovechando su paso por la alfombra roja de los Premios Platino. Así, Paz Vega, Leticia Dolera, Ana Fernández o José Lamuño nos ha contado cuál es el recuerdo más entrañable que guardan de su infancia al lado de sus madres, qué lección han aprendido de ellas, o incluso nos han llegado a confesar qué rasgo de sus progenitoras no les gustaba mucho de pequeños y ahora han terminado reproduciendo ellos. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

