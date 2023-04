Hiba Abouk habla por primera vez sobre su situación personal tras la separación de Achraf Hakimi

Poco más de tres semanas han pasado desde que Hiba Abouk se pronunciara por primera vez sobre la investigación contra Achraf Hakimi, acusado de haber cometido presuntamente una violación en su propio domicilio, y confirmara su ruptura con él tras casi tres años de matrimonio y dos hijos en común, Amín, de 3 años, y Naím, de 1. La protagonista de El Príncipe, que rompió el silencio a través de un contundente comunicado en el que aseguró que su separación se produjo antes del caso por el que el futbolista del PSG se encuentra imputado, ha hablado por primera vez y abiertamente sobre el asunto tras digerir el shock inicial.

La intérprete madrileña de origen tunecino y libio, que se define a sí misma como luchadora e independiente, afronta esta nueva etapa vital, en la que todavía el dolor y el duelo sigue presente, con fuerza, madurez, resiliencia, relativizando la situación en la medida de lo posible y teniendo claras sus prioridades. Tal y como ha expresado en una entrevista concedida a Elle, lo fundamental para ella es que sus hijos estén sanos y felices y sentir la tranquilidad de "haberlo intentado y haber hecho todo lo que tenía que hacer". El paso de emprender un camino por separado del de su hasta ahora marido no ha sido una decisión fácil ni rápida, pero sí ha sido tomada desde la meditación y el amor, según ha evidenciado.

Hiba tiene claro que, como todo, el amor son etapas, temporadas en los que la evolución y el cambio son una constante y cuando el desamor aparece "no hay nada que forzar". Por ello, ahora quiere centrarse por completo en su "pequeña familia", en ser una madre presente y en el autocuidado, tanto a nivel físico como mental "¡porque quiero durarle mucho a mis hijos!".

Hiba Abouk se refugia en Pelayo Díaz y otros amigos tras su dolorosa ruptura con Achraf Hakimi

En lo que respecta a su faceta profesional, Hiba afronta el futuro con una mirada optimista, pues, hasta ahora, su profesión le ha brindado oportunidades e importantes herramientas que ha aplicado en su día a día. Empatía y capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles han sido dos de ellas. La esperanza es otro de los denominadores comunes de su realidad, pues, tal y como ha confesado, está convencida de que lo mejor siempre está por venir.

Este coloquio llega en plena disputa judicial por las condiciones económicas de su divorcio del jugador, de 24 años, pues, según las informaciones publicadas por el medio africano First Mag, la actriz se habría llevado una desagradable sorpresa al acudir a los tribunales franceses para acordar los términos monetarios de la separación. Fue allí cuando la Corte notificó que no existían activos en las cuentas bancarias del mago del balón, ya que este había puesto su fortuna a nombre de su madre.

Hiba Abouk deja claro qué es 'lo verdaderamente importante' para ella en plena disputa judicial por su divorcio

El comunicado con el que Hiba Abouk confirmó su separación

Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Y aun cuando en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer, tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad.

La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock.

Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia.

Os ruego que respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias.

Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, cariño y respeto.

Hiba Abouk.