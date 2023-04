Hiba Abouk deja claro qué es 'lo verdaderamente importante' para ella en plena disputa judicial por su divorcio

Han pasado tres semanas desde que Hiba Abouk emitiera un contundente comunicado sobre la situación personal por la que atraviesa. Unas palabras esclarecedoras donde desvelaba la separación de su marido y padre de sus dos hijos, Achraf Hakimi, ruptura que -según contó- se había producido hacía ya tiempo. La actriz rompía su silencio después de conocerse la imputación del futbolista por un presunto delito de agresión sexual a una joven, hecho que añadía aún más dolor y dejaba en shock a la intérprete madrileña.

Desde entonces, la protagonista de El Príncipe se ha refugiado en sus seres queridos y círculo más íntimo de amistades, con especial dedicación a las que son las dos personas que más quiere en esta vida: sus niños Amín (tres años) y Naím (de uno), que nacieron fruto de su matrimonio con el jugador hispano-marroquí. A los pequeños va precisamente dedicado uno de los últimos mensajes que ha compartido en su perfil público, donde deja claro qué es lo primordial para ella.

"Lo verdaderamente importante. What really matters", escribe Hiba en español e inglés para seguidamente dar respuesta a esa rotunda afirmación: "My sons (Mis hijos)", añade sobreimpresionado a la tierna y adorable fotografía de sus retoños en la cuna mientras, vestidos con el pijama, parecen estar jugando.

En plena disputa judicial por las condiciones económicas de su divorcio

El post que ha querido compartir la actriz de origen libio y tunecino llega después de la información publicada por el medio africano First Mag y que, a su vez, hemos podido confirmar del entorno deportivo de Achraf Hakimi. Datos sobre cómo está siendo el proceso de divorcio de la expareja, según los cuáles Hiba Abouk se habría llevado una desagradable sorpresa.

Al parecer, cuando la actriz y sus abogados acudieron a los tribunales franceses para acordar los terminos económicos de la separación, la Corte les notificó que no existía fortuna alguna en las cuentas bancarias del futbolista internacional por Marruecos, ya que este ha puesto a nombre de su madre desde hace años todas sus ganancias. El lateral del PSG, cuyo sueldo en su club estaría por encima del millón de euros mensuales, no ha entrado de momento a valorar ni comentar la noticia, como tampoco ha hecho la actriz.

Hiba Abouk, volcada en sus hijos

No ha sido esta la primera vez que la intérprete hace referencia a sus vástagos desde que estallara todo el escándalo de su ya expareja, poniendo de manifiesto quiénes son su auténtico motor para el día a día. Hace unos días, disfrutaba con ellos de un plan familiar por París y se expresaba de un forma que no deja lugar a la duda: "Muero por los míos", decía junto a las bonitas instantáneas al lado de los 'peques'.

En una de ellas veíamos a la orgullosa mamá besando al mayor de sus descendientes, que ha crecido mucho y estaba muy simpático con su look deportivo y su melena de rizos. Además, también mostraba otra imagen donde sale el más pequeño de la casa con su gorrito amarillo correteando por una de las calles de la capital francesa. "Mi bebé", decía la que fuera protagonista de series como El corazón del océano y La isla de los nominados.

Es evidente que los últimos meses está siendo especialmente complicados para Hiba Abouk, quien recientemente también se ha apoyado en buenos amigos como es el estilista Pelayo Díaz (Cámbiame). Ambos quedaron juntos en Madrid, ciudad a la que podría mudarse la actriz más tarde o más temprano con sus niños, según ha declarado ella misma en alguna una ocasión. Cabe recordar que la intérprete tiene un gran apego por la capital de España, el lugar donde nació, se crio y formó como persona y profesional.