Leonardo DiCaprio e Irina Shayk pasan más tiempo juntos en Coachella y alimentan los rumores

¿Qué está pasando entre Leonardo DiCaprio e Irina Shayk? Es la pregunta que muchos se hacen y tiene revolucionados a tantos otros después de verlos estos días pasar más tiempo juntos en el popular festival de música Coachella. El actor y la supermodelo han sido fotografiados con menos de 24 horas de diferencia, primero en una de la citas nocturnas que allí se organizan y poco después en uno de los multitudinarios conciertos que se celebran en Indio (California, EE.UU.)

¿Reconciliación a la vista? El beso de Camila Cabello y Shawn Mendes en Coachella

El sábado, se los vio en la fiesta llamada 'Carnaval Neon' que corría a cargo de las marcas Levi´s y Tequila Don Julio, donde ambos bailaban al son de la música y alternaban a ratos bajo las luces rosas y azul oscuro que dominaban el ambiente. Nos estaban solos, puesto que en todo momento han ido acompañados por otros amigos durante las -al menos- dos veladas que compartían.

¿Es Irina Shayk o Kim Kardashian? La modelo sorprende con su look más futurista

En el caso de la maniquí rusa, su compinche -como ella misma lo denomina- durante estas jornadas de ocio y desenfreno era el prestigioso diseñador de moda italiano Riccardo Tisci, hasta el pasado septiembre director creativo de Burberry. Pero más allá de los colegas que puedan tener una u otro, lo verdaderamente llamativo ha sido ver a la estrella de Hollywood y la top model en esas escenas de compadreo.

Leonardo DiCaprio cumple 48: cronología de sus romances más sonados

Todo se magnificó aún más cuando el domingo volvieron a "coincidir" y disfrutar en grupo del concierto del rapero Frank Ocean, actuación muy esperada puesto que hacía seis años que el aclamado artista no se subía a un escenario. Tanto Leo DiCaprio como Irina Shayk no quisieron perdérselo, instante en el que fueron de nuevo captados por las cámaras. Unas imágenes que no hacían sino alimentar los rumores y ponían sobre la mesa algunas incógnitas todavía sin resolverse.

El negocio de diamantes de Leonardo DiCaprio en Trujillo (Cáceres)

El protagonista de Titanic y El aviador, de 48 años, intentaba pasar desapercibido lo máximo posible con su gorra negra, camiseta de manga corta del mismo color, collar dorado e incluso llevando puesta una mascarilla en ocasiones. Todo lo contrario que el Ángel de Victoria's Secret, de 37, quien lucía un look bastante cañero y ha compartido en su perfil público numerosas fotos de su experiencia en el festival.

Lea, hija de Bradley Cooper e Irina Shayk, la niña más moderna de la Gran Manzana

Actualmente, ambos están solteros o no se les conoce pareja, después de que al ganador del Oscar por El Renacido lo hayan relacionado con diferentes nombres en los últimos tiempos. Se le emparejó con Gigi Hadid, Eden Polani o Victoria Lamas tras su ruptura de hace ochos meses con su novia Camila Morrone, 23 años menor que él. Por su parte, de Irina se ha venido especulando con una posible reconciliación entre ella y su ex, Bradley Cooper, ambos padre de la pequeña Lea (6).

La mascarilla de oro de Irina Shayk y los mejores consejos que potencian el volumen de los labios