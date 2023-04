No te pierdas el vídeo viral de la actuación de Rosalía y Rauw Alejandro en Coachella, ¡llena de emoción! La pareja de cantantes se ha fundido en un apasionado beso tras interpretar sus tres temas en conjunto

Loading the player...

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Después de cuatro años ha regresado al Coachella y ha deslumbrado a todos los asistentes. La cantante salió este sábado, 15 de abril al escenario principal dispuesta a dar lo mejor de sí. Interpretó algunos de sus mejores y más destacados temas como Saoko, La combi Versace o Bizcochito. Tras una actuación con la que dejó a todo el público con la boca abierta, llamó a escena a Rauw Alejandro. Un momento muy emocionante en el que la artista no pudo evitar emocionarse. Los prometidos dieron el do de pecho con sus nuevos temas, Beso, Vampiro y Promesa y terminaron fundiéndose en un apasionado beso. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle del concierto!

¡Sus mejores fans! Las madres de Rosalía y Rauw Alejandro disfrutan juntas del concierto de sus hijos

El susto de Rosalía en pleno concierto al enredarse su pelo en un ventilador