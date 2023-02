Leonardo DiCaprio no sale con la modelo Eden Polani, de 19 años, a pesar de haber sido fotografiados juntos

Todas las miradas están puestas, desde hace unas horas en Leonardo DiCaprio y la modelo Eden Polani. Una fotografía del actor junto a la modelo francesa, de 19 años, en una fiesta de Los Ángeles hizo saltar ayer todas las alarmas sobre un posible romance entre ambos, sin embargo, tal y como apunta People, tan solo son conocidos y nada parece indicar que la chispa del amor haya prendido entre ellos. “Da la casualidad de que Leo y Eden estaban sentados uno al lado del otro en la fiesta, y estaban en el mismo grupo... Solo porque Leo podría estar hablando o sentado con una chica no significa que él este saliendo con ella" ha señalado una fuente.

Leonardo DiCaprio nunca ha tenido una novia mayor de veinticinco años y cuando éstas llegan a edad, normalmente suele poner fin a su relación, pues al parecer, y según cuenta el New York Post,esta es la edad en la que las mujeres piensan en casarse y sentar la cabeza y esto no es lo que desea el actor. Es por este motivo, que cuando el actor está soltero cualquier chica que sea fotografiada junto a él tiene muchas posibilidades de que se le adjudique el título de “nueva novia”, sin embargo, en esta ocasión no ha sido así y todo parece indicar que el atractivo actor continúa soltero tras poner fin el pasado mes de septiembre a su relación con la modelo Camila Morrone, de 25 años, cuya relación salió a la luz en 2018.

DiCaprio también ha sido relacionado recientemente con la actriz, de 23 años, Victoria Lamas, hija de Lorenzo Lamas, después de que ambos fueran vistos saliendo por separado de un club de de Sunset Boulevard, en West Hollywood, el pasado mes de diciembre y montándose juntos en el mismo coche. Poco después de esta salida pública, el propio Lorenzo Lamas, hablaba para el New York Post señalando que las cosas entre la pareja no iban en serio. "Ella lo quiere, obviamente. Pero no están saliendo, y ella no quiere que algo así salga a la luz ya que sería realmente malo” señalaba el veterano actor. “Para ella sería vergonzoso que se dijera que están juntos y fuera mentira” añadía.

El soltero de oro de Hollywood también ha sido relacionado durante este tiempo con la modelo Gigi Hadid, con quien se apuntaba que rompería la maldición de los veinticinco, al tener veintisiete años, sin embargo no llegó a buen puerto y ambos tan solo se veían cuando coincidían en algún tipo de evento. "Se mueven en los mismos círculos y se ven en eventos, clubes, restaurantes y reuniones", dijo una fuente a People.