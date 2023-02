Conoce a Eden Polani, la modelo de 19 años con la que relacionan a Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio podría estar ilusionado y el motivo nada tendría que ver con Victoria Lamas, hija del actor Lorenzo Lamas, de 23 años, con quien se le ha relacionado últimamente por compartir diversas citas, incluida una fiesta en la que también estuvieron otros rostros conocidos como el músico Drake o el actor Tobey Maguire. Ahora las miradas están puestas en Eden Polani, una joven modelo con la que el actor, de 48 años, ha sido fotografiado a finales del mes de enero durante una salida nocturna con motivo del lanzamiento del nuevo EP de la cantante Ebony Riley en Los Ángeles, donde ella reside.

VER GALERÍA

A sus 19 años, Polani ya copa titulares, y no solo por su trayectoria profesional como maniquí e influencer, pues suma más de 200.000 seguidores en su perfil social, sino por la imagen que ha protagonizado con el intérprete de Érase una vez en... Hollywood. Sentados juntos sobre la repisa de lo que parece ser un bar, DiCaprio y la maniquí nacida en París de madre francesa y padre israelí han sido capturados por las cámaras.

Mientras él luce un outfit discreto e informal compuesto por camiseta negra, bomber del mismo color, vaqueros y gorra de béisbol para cubrir su rostro, ella hace lo propio con un traje de chaqueta de raya diplomática en gris, que decidió combinar con una camiseta blanca y un collar dorado. En las fotografías se ve cómo la joven, que pertenece a la reputada agencia de modelos ITM, se atusa su larga melena lisa mientras el productor de cine y ambientalista estadounidense sonríe tímidamente.

VER GALERÍA

Pese a que ni la guapísima y exitosa pelirroja ni el ganador de un Oscar por The Revenant se han pronunciado al respecto, DiCaprio ha recibido una oleada de críticas en diferentes plataformas, donde algunos usuarios consideran que la modelo es demasiado joven para mantener una historia de amor con él. Sea como fuere, el parecido que Polani guarda con otras mujeres con las que el californiano ha sido relacionado, en su gran mayoría menores de 25 años, como la mencionada Lamas es innegable.

"Sé que a ella le gusta mucho", señaló a principios de enero el padre de esta última, que reveló al New York Post que se habían conocido el mes anterior: "No estoy seguro de en qué circunstancias, pero eso es lo que ella me ha dicho", expresó el que fuera protagonista de Falcon Crest sobre el vínculo que unía entonces a su hija con el artista, unas declaraciones en las que subrayó que no estaban saliendo.

VER GALERÍA

Ahora, con estas nuevas informaciones, la lista de noviazgos, fugaces romances y rumores sobre DiCaprio vuelve a crecer, una lista de la cual la modelo argentina Camila Morrone fue la última protagonista oficial. Desde que llegara a la vida del intérprete en 2017, su amor se afianzó, hasta el punto de estar juntos durante más de cuatro años. Su relación, que concluyó a finales del pasado mes de agosto antes de que comenzara a hablarse de Gigi Hadid, fue sumamente discreta y ella siempre tuvo buenas palabras hacia su pareja.

