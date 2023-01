Lorenzo Lamas, sobre los rumores que relacionan a su hija con Leonardo DiCaprio: 'A ella le gusta mucho'

Una cita en el paraíso es sin duda la mejor manera de comenzar un nuevo año. Leonardo DiCaprio, de 48 años, y la modelo Victoria Lamas, de 23, recibieron 2023 en una fiesta en un barco en St. Barts, alimentado si cabe un poco más los rumores sobre su relación. Son ya unas cuatro las veces que se les ha visto juntos en diversas citas en el último mes, lo que ha desatado un auténtico revuelo como ocurre siempre que hay novedades en la vida afectiva del actor. En la citada fiesta estaban además otros rostros conocidos como el músico Drake y el actor Tobey Maguire, vestidos igual que DiCaprio, de manera cómoda e informal.

Por el momento ni el actor ni la modelo se han referido a las especulaciones que se multiplican por minutos, aunque sí lo ha hecho el padre de la joven Victoria, el conocido actor Lorenzo Lamas. Unas palabras que no dejarán indiferentes a los seguidores de ambos. “Sé que a ella le gusta mucho” ha señalado el actor al New York post. “Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de en qué circunstancias pero eso es lo que ella me ha dicho” dice. El que fue protagonista de Falcon Crest ha contado que su hija le habló de Leonardo en una llamada telefónica que hicieron antes de Navidad.

“Ella está embelesada” dijo el actor de 64 años. “Le he dicho que trate la relación como unas vacaciones, que lo disfrute mientras dure. Si dura más que unas vacaciones típicas, genial, pero si no, que cuide su corazón. Porque es muy joven” explica, añadiendo que está muy contento por ella y que no le preocupa la diferencia de edad que la separa de DiCaprio. Sin embargo, a pesar de que parece que así confirmaba que entre ambos existe algo más que una simple amistad, Lamas puntualizaba, en una llamada posterior al citado medio, que no están saliendo juntos. ¿Podría ser tras una advertencia de su hija para mantener la discreción? “He hablado porque pienso que esto es algo positivo, pero ella no opina lo mismo. Son amigos, no tienen una relación seria. Y solo quiero ser claro al respecto. No salen juntos, a ella le gusta, claro, pero no salen juntos. Me daría vergüenza si ella leyera en alguna parte que están saliendo cuando no es así”.

Victoria, que según su padre tiene intención de seguir sus pasos en el mundo del cine, ejerce como modelo en algunas campañas como ella misma refleja en sus perfiles. Junto a sus hermanas Alexandra, de 24 años, e Isabella, de 21, es una de las tres hijas que tuvo el intérprete con Shauna Sand, de la que se divorció en 2002. El intérprete ha estado casado en cinco ocasiones: con Victoria Hilbert, de 1981 a 1982; con Michele Smith, de 1983 a 1985; con Kathleen Kinmont, de 1989 a 1993; con Shauna Sand, de 1996 a 2002; y, más recientemente, con Shawna Craig, de 2011 a 2018. En 2021 se comprometió con Kenna Nicole Smith. El actor fue padre de sus dos primeros hijos, A. J. y Shayne, con Smith, que falleció en 2018; de sus hijas Alexandra,Victoria e Isabella, con Sand; y tiene otra hija Patton Lee, nacida de una relación anterior con Daphne Ashbrook.