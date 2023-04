De su última pareja 57 años menor que él a su paternidad con 75, la intensa vida personal de Fernando Sánchez Dragó

La vida personal de Fernando Sánchez Dragó fue tan sumamente intensa, que uno casi no sabe por dónde empezar para contar todo lo que dio de sí. El escritor, fallecido a los 86 años a causa de un infarto en su casa de Castilfrío de la Sierra (Soria), tuvo tres matrimonios, cuatro hijos de distintas relaciones y otros tantos noviazgos. Con la mayoría de sus parejas hubo un denominador común, la considerable menor edad que tenían ellas respecto a él.

Su primera esposa se llamaba Elvira y se casó con ella en el verano de 1958, teniendo al que es su primogénito: Alejandro (quien actualmente tiene 62 años). Tiempo después, rompió con ella y se enamoró de la italiana Caterina Barilli, una profesora de Historia y Filosofía con la que también pasaría por el altar. De su amor nacería Ayanta, segunda descendiente del también periodista y que siguió los pasos de su padre en el mundo editorial (fue finalista del Premio Planeta en 2018). Además, es la madre de los dos nietos de Sánchez Dragó.

Aixa, de 41 años, es la tercera hija del novelista fruto de un idilio con la francesa Martine Sáinz Pee, mujer con la que nunca llegó a casarse. Con quien sí lo hizo fue con la japonesa Naoko, la que al principio era su alumna a la que impartía clases de literatura. De ahí nació en 2013 su último vástago, Akela, cuando Fernando tenía 75 y su esposa, 38, quien dio a luz en su propia casa mediante parto natural.

"La vida me ha otorgado un doctorado en paternidad", llegó a decir el escritor. Contó en su día que esta era una decisión "meditada por mi mujer y aceptada por mí", asegurando "no compartir el deseo" de volver a ser padre. "No tengo vocación de abuelo. No me gustan los niños. Ella lo quería y se lo he dado. Punto. Está contentísima y yo estoy feliz de que ella lo esté", explicaba.

Tras poner punto final a su matrimonio con su esposa nipona -con la que hubo un largo papeleo para firmar el divorcio-, Fernando inició un noviazgo con la periodista catalana Anna Grau, y después con la comercial gallega Laura Celeiro. Mientras, su última pareja fue la editora Emma Nogueiro, 57 años más joven que él, con quien compartía su amor a los gatos y su afición a la tauromaquia e incluso se plantearon pasar por el altar, aunque eso nunca llegó a ocurrir.

