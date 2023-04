Belén Esteban revela lo que estaba estudiando antes de saltar a la fama, ¡te sorprenderá!

Han pasado 25 años desde que Belén Esteban apareciese por primera vez en la televisión. En todos estos años, su trayectoria profesional ha ido en modo ascendente, acaparando titulares y mesas de debate en todo momento, para terminar labrándose una carrera de éxito. Ahora, su faceta televisiva la compagina con la de empresaria. Pero, ¿qué quería ser Belén Esteban antes de adentrarse en la pequeña pantalla y saltar a la fama? La colaboradora se ha sincerado y lo ha contado en una entrevista en Papel de El Mundo, donde ha hablado de su anterior etapa fuera de la televisión y de lo bien que le ha ido en este cuarto de siglo que ya ha pasado.

Belén Esteban y Anabel Pantoja, dos amigas superheroínas en los carnavales de Maspalomas

Belén Esteban es una de las 'celebritites' más mediáticas de la pequeña pantalla. Sin embargo, ella ha confesado que no estudió para ser la más famosa de España, sino todo lo contrario, y que ve "un cambio grande" del antes y el después. De hecho, lo que Belén quería ser de mayor ha sorprendido a miles de fans, que no se lo imaginaban. "Yo estaba estudiando para auxiliar de clínica, que lo sabe muy poca gente, pero luego tuve la relación con Jesús (Jesulín de Ubrique) y la vida me cambió. Hasta entonces había hecho de todo. Había trabajado cuidando niños, planchando, limpiando casas... Trabajé hasta en un McDonald's", desvelaba en el citado medio, dejando claro que ella no hacía distinción por desempeñar un papel u otro.

Belén Esteban hace realidad su particular sueño americano

Lo que echa de menos de la Belén del pasado

Belén Esteban ha expresado que la fama no le "agobia". No obstante, a veces echa de menos el anonimato que tenía antes de dar el salto a la televisión: "Me gustaría poder salir a la calle tranquilamente sin que me reconocieran, pero no me quejo", decía, y continuaba: "Hago mi vida normal. Mira, hoy he estado comprando en el Hiper Usera y aquí todos me conocen. Tú preguntas dónde vive Belén y todo el mundo sabe dónde vivo. Dónde compra Belén y te dicen dónde compro. Dónde desayuna Belén y te dicen dónde desayuno", contaba sin avergonzarse de nada. Ella se considera a sí misma una "chica muy normal" y que va a los sitios en los que se ha movido siempre.

El esperado regreso de Belén Esteban a Sálvame después de su lesión de tibia y peroné

El final de 'Sálvame'

Belén ha contado que la televisión, además de darle éxito, le ha quitado el anonimato y pasar tiempo con los suyos. Aun así, está orgullosa de haber pasado 14 años en Sálvame, "es el programa de mi vida". A pesar de la bajada de audiencia, confía en que su final esté muy lejos: "No sé cuándo va a acabar, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón", sentenciaba.

Belén Esteban vuelve al cine como actriz protagonista

La fama y el dinero

A pesar de haber tenido una carrera de éxito, la colaboradora ha asegurado que "nunca" se le ha subido la fama a la cabeza: "Sé quién soy. Sé de dónde vengo. Soy una afortunada (...) La gente me pregunta muchas veces por qué me voy de vacaciones a Tenerife o a Benidorm pudiendo ir a cualquier lado. Pero es que me encanta", cuenta la de Paracuellos. Belén ha explicado también que el primer trabajo en la televisión lo aceptó "por dinero", porque "necesitaba trabajar". Y ahí ha estado hasta la actualidad, en la que es su mayor fuente de ingresos. En este aspecto, ha admitido que se ha dado "algún capricho", pero nunca una excentricidad millonaria: "Suelo invitar una vez al año a todas mis amigas a un viaje de vacaciones".