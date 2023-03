Lele Pons y Guaynaa cuentan qué invitado lo dio todo en su boda y por qué se coló gente desconocida

La boda de Lele Pons y Guaynaa sigue dando que hablar pasado casi un mes de su 'sí, quiero', una romántica ceremonia que celebraron el 4 de marzo en el Fairchild Tropical Botanic Garden de Miami y a la que asistieron numerosos rostros populares. Anitta, Paris Hilton, Lola Índigo o Aitana fueron algunas de las afortunadas invitadas a la celebración, una fiesta que los recién casados han rememorado y de la que han desvelado detalles hasta ahora desconocidos. Asistencias inesperadas, cancelaciones de última hora, actuaciones de excepción y mucho más; repasamos las curiosidades que la influencer venezolana, de 26 años, y el músico puertorriqueño, de 30, han comentado sobre su enlace en su visita al plató de El Hormiguero este jueves.

Lele y Guaynaa, que el próximo 6 de abril lanzan su álbum conjunto Capitulaciones, un disco compuesto por 12 temas que han creado con la excusa de pasar más tiempo juntos, han contado que, aunque al enlace había un total de 350 invitados, hubo más de una persona que entró sin previa convocatoria. Esto, tal y como han revelado, ocurrió por dos motivos. Por un lado, hubo gente que se coló, algo de lo que informó a la pareja la wedding planner, que estaba pendiente de todo lo que ocurría y, por otro, porque "hubo gente que invitamos con un acompañante y llegó con cuatro": "Era un poco complicado el tema de contar y sacar gente porque eran tantos que...", ha reflexionado con una sonrisa Guaynaa, que sigue sin dar crédito ante lo ocurrido.

La lista de invitados fue para ambos el mayor quebradero de cabeza y el origen de la mayoría de sus desacuerdos. Según Lele, "fue muy complicado" porque, a parte de los rostros populares que asistieron, sus respectivas familias son muy grandes, algo que amplía el rango de compromisos. Las anulaciones varios días antes de la fiesta también fueron motivo de preocupación, aunque finalmente pudieron cuadrar todo y el resultado fue fantástico. De hecho, las imágenes grabadas de la boda se han convertido en el videoclip de Abajito, su icónico y representativo single, que lanzaron poco antes de aquel día.

La pareja de artistas, que acaba de regresar de su idílica luna de miel en Dubái, donde han disfrutado de planes gastronómicos y aventureros, como bañarse con tiburones o ir al desierto, también ha revelado quién fue la persona que dio todo de sí durante la velada, algo que no han dudado en decidir cuando Pablo Motos se ha interesado por saberlo: Lola Índigo. "Ella bailó con todo el mundo", ha contado Lele, que ha recordado el "increíble" momentazo que la extriunfita, de 30 años, protagonizó junto a su tío Chayanne bailando su canción Torero.

Por su parte, Guaynaa ha hecho un guiño a Aitana y a Sebastián Yatra y ha dejado entrever que ellos no querían llamar demasiado la atención de los allí presentes: "Aitana y Yatra, ya sabes, estaban en un plan tranquilito, pero Lola Índigo bailó mucho", ha señalado con cierto tono humorístico. Además, el compositor colombiano, que durante el acto ejerció como uno de los padrinos del novio, interpretó Chica ideal, el sonado tema que comparte con el recién casado y que lanzaron en 2020, pero no fue el único invitado que cogió el micrófono. "Yo les obligué -a cantar- porque he ido a las bodas de todos, de los Montaner, de los Turizo y siempre canto en las bodas de todos, así que dije 'ahora es el tiempo de cobrármelo y que me canten todos gratis'", ha bromeado Guaynaa.

