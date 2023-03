Divorciado, con dos hijos y enamorado de una supermodelo, así es Sam Claflin, protagonista de 'Todos quieren a Daisy Jones'

Sam Claflin da vida a Billy Dunne en una de las series del momento, Todos quieren a Daisy Jones, basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid. La ficción, disponible en Amazon Prime, es la historia de cómo una banda icónica se destruyó a sí misma en la cima de su carrera y supone el regreso del actor británico, de 36 años, a la pequeña pantalla después de interpretar a Oswald Mosley en Peaky Blinders.

El intérprete se transformó físicamente para este papel que le llegó en plena pandemia. Tuvo que perder peso y dejarse el pelo más largo, pero también tuvo que aprender a tocar la guitarra, grabar varias canciones y poner acento americano. Ha sido el proyecto más duro que he hecho, pero también el más fácil porque me he valido de emociones mías que tenía muy frescas para ciertas escenas", declaró en una entrevista concedida a Cinemanía.

Con estas palabras Claflin hacía mención a la tormenta que vivió tras divorciarse de la actriz Laura Haddock. "El confinamiento fue muy difícil en lo personal, hice mucha autoevaluación, pasé por varias bajadas y un par de subidas y pude averiguar quién soy como persona, como padre separado con dos niños pequeños", confesó.

Sam Claflin y Laura Haddock se conocieron en 2010 en una audición para la cinta Mi semana con Marilyn y, según contó el actor, fue un auténtico flechazo. Tres años después, pronunciaron el 'sí, quiero' y formaron una gran familia con la llegada de sus dos hijos, Pip y Margot. Sin embargo, su felicidad saltó por los aires en 2019. "Laura y yo hemos decidido separarnos legalmente. Seguiremos adelante con nada más que amor, amistad y un profundo respeto mutuo, mientras continuamos criando a nuestra familia", comunicó entonces el intérprete.

El actor ahora vuelve a sonreír gracias a la modelo Cassie Amato. El pasado 15 de septiembre, Claflin hizo oficial su relación al compartir una foto en la que aparecía sentado en un baco junto a la top. Unos días después, los dos fueron fotografiados dando un romántico paseo por Londres . Además, Cassie no quiso perderse el estreno de Todos quieren a Daisy Jones para apoyar a su chico, "Qué noche tan mágica", exclamó.

La conexión de Sam Claflin con España

El intérprete compartió protagonismo con Verónica Echegui en la comedia El libro del amor, dirigida por Analeine Cal y Mayor (2022). Según contó la actriz en Cinemanía, el rodaje con Sam fue muy divertido. "En persona es muy payaso, es difícil no reírse estando con él. Tiene esa mezcla perfecta entre Hugh Grant y Jim Carrey", aseguró la madrileña sobre el actor británico. Sam, al que muchos recuerdan por su papel de millonario en silla de rudas en la película Antes de ti, también compartió rodaje con otra española. En 2011 dio vida a Phillip Swift en Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, filme en el que participaba Penélope Cruz.