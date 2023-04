Ana Obregón sigue desde Miami pendiente de las informaciones sobre ella

Han pasado dos días desde que la noticia que ha revolucionado nuestro país saliera a la luz. ¡HOLA! revelaba en exclusiva, la noche del 28 de marzo y en portada en el nuevo número semanal que Ana Obregón se ha convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada en Miami. La presentadora ha recuperado la sonrisa y este miércoles quiso mostrar su felicidad: "Nos pillaron. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR". Unas primeras palabras que ha dejado por escrito en su perfil social compartiendo la portada de nuestra revista junto a las imágenes de las dos abandonando el hospital en el que la pequeña ha llegado al mundo.

VER GALERÍA

Ana Obregón ahora está volcada en su hija. Ambas están pasando los primeros días juntas en un apartamento muy bonito con vistas al mar y grandes ventanales de la zona turística de Miami. A pesar de estar centrada en su niña, parece ser que está pendiente de lo que se habla de ella y de la gran expectación que he generado su maternidad. Prueba de ello, es su última publicación a través de su perfil social donde ha querido aclarar las últimas declaraciones de Alessandro Lequio ya que el aristócrata, durante El programa de Ana Rosa, ha puesto sobre la mesa un tema muy delicado y es la posibilidad de que alguien del entorno cernado de Ana hubiera filtrado la noticia: "Ella sabe que de mí no ha salido, ahora, ella tiene un entorno...es que me hace gracia. ¿Tú crees que Raúl no sabía nada? Venga... ¿Tú crees que Susana Uribarri no sabía nada? Cualquiera de los que están a su lado, quiero decir, todos hablan". De hecho, Alessandro ha contado que hace tres semanas su compañera Cristina Tárrega le preguntó si sabía algo del tema: "Dejad de mentir", ha dicho de manera contundente.

La pregunta que ha lanzado Alessandro Lequio sobre la decisión de Ana Obregón: 'Cuando habláis de hombres que han tenido hijos a los 60 años, ¿los han tenido solos?'

Sobre este asunto Ana ha querido evitar cualquier tipo de especulación al respecto y ha querido explicar esta información publicando un segundo post en su perfil social: "Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Raúl Armando no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron". Tras esta afirmación ha aprovechado para dar las gracias por todo el apoyo que está recibiendo en estos momentos: “Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir”. Por su parte, Alessandro Lequio aseguraba ayer que sabía "todo" sobre el proceso y que no quería hacer más declaraciones al respecto. Hoy, en cambio, ha desvelado que no conocía ciertos detalles de la llegada al mundo de la pequeña. También ha confesado que esta situación le está removiendo mucho emocionalmente y que está sufriendo.

Ana Obregón comparte emocionada la portada de ¡HOLA! sobre su maternidad: 'Muero de amor'

VER GALERÍA

Tal y como ¡HOLA! publica solo Ana; sus hermanas, Celia y Amalia, y Alessandro Lequio, el padre de su hijo, Aless , sabían que el proceso estaba en marcha. El embarazo se produjo en junio de 2022, el mismo mes en que Aless habría cumplido treinta años. El 16 de marzo, sin nadie que la acompañara y sin explicar a nadie el destino de su viaje, Ana hizo las maletas más ilusionantes de su vida y partió en un vuelo comercial hacia Miami. Finalmente, la pequeña vino al mundo el lunes 20 de marzo en Miami , donde Ana ha alquilado un apartamento para pasar estos primeros días disfrutando de su pequeña. Desde hacía tres años, Ana estaba sumida en el dolor tras el fallecimiento de su hijo Aless y ahora vuelve a sonreír tal y como vemos en las fotografías de nuestra revista donde Ana desborda felicidad con su pequeña en brazos.

Celia y Javier García Obregón cuentan cómo se encuentra su hermana Ana tras ser madre y la reacción de la familia

Susana Uribarri, tras conocer a la hija de Ana Obregón: 'Es una muñeca, una preciosidad'