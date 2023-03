Susana Uribarri ya conoce a la hija de Ana Obregón

"Muero de amor.... Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", han sido las primeras palabras de Ana Obregón tras compartir emocionada la portada de la revista ¡HOLA! en la que aparece con su hija en brazos tras haber sido madre por gestación subrogada. La noticia ha llenado de alegría a sus familiares y seres queridos. Susana Uribarri, su gran amiga desde hace muchos años y además representante, ha pronunciado sus primeras impresiones en torno a la maternidad de la actriz. "Estoy muy feliz, a Ana la veo feliz, he sido tía", confiesa ilusionada a los micrófonos de Europa Press.

VER GALERÍA

La hija del conocido realizador José Luis Uribarri confirma que hacía mucho tiempo que no veía a Ana Obregón tan feliz. "He hablado con ella y tiene una niña preciosa. Estoy felicísima y te puedo decir que tiene una niña maravillosa en sus manos y me parece algo que no me deja de sorprender. O sea, es un notición", declara. Del mismo modo asegura que ya ha podido conocer a la pequeña. "He tenido el privilegio mayor que podía tener que es poder verla, la he visto por vídeo, es una muñeca, una preciosidad, o sea, sé que Ana está feliz y no me extraña, estoy deseando darle besos a las dos, pero grandes, grandes. Ana está hiper feliz, que se lo merece".

-Celia y Javier García Obregón cuentan cómo se encuentra su hermana Ana tras ser madre

La empresaria desconoce cuándo será el regreso de la presentadora a España. "No lo sé, la verdad, no tengo ni idea cuando vendrá de momento, que disfrute con su niña que ya tiene una semanita casi". Y confirmó que se enteró ayer de la noticia. "Yo no sabía nada, me enteré ayer y me quedé con un shock, no me lo podía ni creer", asegura mientras apunta que solo lo sabían las hermanas de la presentadora y Alessandro Lequio: "Lo que tengo entendido es que solamente [lo sabía] Celia y Alessandro. Y no lo sé [si] Amalia también". De hecho ha asegurado que uno de los grandes amigos de Ana Obregón, Raúl Castillo, su confidente y también amigo al que llama "Ra", tampoco sabía nada: "No lo sabíamos ninguno".

VER GALERÍA

A Susana Uribarri lo único que la importa es la felicidad de su amiga, sin entrar en debates por cuestiones acerca de la gestación subrogada o la edad. "Yo no entro en esos debates para nada, ha tomado una decisión y la ha tomado ella, que no nos ha contado nada, por algo será. Lo ha querido matener en secreto y hacelo ellla sola. Yo estoy deseando verla, abrazar a Ana, abrazar a Anita, y ver a mi sobrina (en persona)".

-Exclusiva: Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana Obregón a lsalir del hospital con su bebé

"Ana para mí es como una hermana", añade y asegura que Ana "ha recuperado las enormes ganas por la vida". Afirma que la actriz se lo contó "llena de felicidad" y "es una preciosidad de niña, se me saltaron las lágrimas de emoción" asegura Susana.