La esperada boda de Laura Pausini y Paolo Carta tras 18 años juntos

Laura Pausini y Paolo Carta han pronunciado el 'sí, quiero' tras 18 años juntos y una hija en común, Paola, que ya tiene diez años. Ha sido la propia cantante la encargada de confirmar la feliz noticia. "Dijimos sí", ha publicado en varios idiomas junto a esta foto de la ceremonia. Además, ha compartido una foto caminando hacia el altar del brazo de su padre, Fabrizio Pausini, en la que también aparece Paola, que ha ejercido de dama de honor. La pareja, que ha sellado su amor en un romántico escenario lleno de velas, flores de colores y una guitarra, se ha intercambiado unas alianzas muy atípicas, de color negro, y se ha dedicado estos votos: "Que cada una de tus promesas sea la mía, en la salud y en la enfermedad. Todo lo que queremos está frente a nosotros".

En una entrevista concedida a ¡HOLA! hace un año, la cantante desvelaba por qué no se había casado todavía con Paolo. "Mi marido, porque ya le llamo así, me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos. Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante", dijo en aquel momento. Entonces ya tenía claro que no iba a tardar mucho en vestirse de blanco. "Nos falta una fiesta para mostrárselo a mi hija. En realidad, hasta tengo el anillo. ¡Lo tengo todo! Lo tengo a él, que es lo más importante", aseguró.

Laura Pausini, de 48 años, llevaba un vestido largo blanco, con blazer al tono y la melena recogida en un moño con velo. Completó su 'look' nupcial con unos guantes de plumeti y unos zapatos de pulsera. Además del anillo de recién casada, lucía unos pendientes y un collar de perlas. Paolo Carta, de 58 años, apostó por un estilismo más informal en color negro.

Fue el pasado 14 de marzo cuando Il Corriere Della Sera dijo que el anuncio del enlace había sido publicado en la página web oficial de la Municipalidad de Roma, donde los datos personales de los contrayentes han de constar previamente a la celebración al tratarse de un trámite público en el Registro Civil. "Considerando sus lugares y fechas de nacimiento, no hay riesgo de equivocarse: realmente son ellos", aseguró el medio.

En aquel momento se desconocía la fecha exacta del 'sí, quiero' y el lugar elegido para la ceremonia. Ahora sabemos que el encargado de oficiar el enlace ha sido Stefano Briccolani, alcalde de Solarolo, el pequeño pueblo a 40 kilómetros de Bolonia en el que creció la ganadora del Festival de San Remo de 1993.

La historia de amor de Laura Pausini y Paolo Carta

El destino les unió en 2005. Laura había roto con su entonces asistente, Gabriele Parisi, y Paolo, guitarrista y productor artístico, se había separado de Rebecca Galli, madre de sus tres hijos mayores, Jader, Jacopo y Joseph, que ya tienen 27, 26 y 22 años, respectivamente. "Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó la cantante.

Apostaron por su amor y en el año 2013 nació su hija, una niña muy deseada, según reveló la artista. "Cuando yo era pequeña pensaba tener como 15 hijos. Cuando he deseado tenerlos no venían y cuando finalmente llegó a mi vida Paola me pareció un milagro". De hecho, en una entrevista concedida a FASHION aseguró que ser madre le ha cambiado por completo. "Soy mucho más valiente y atrevida. Mi hija me ha dado una energía nueva".

