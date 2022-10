La hija de Laura Pausini celebra la Comunión rodeada del cariño de sus padres y sus hermanos veinteañeros

Laura Pausini y su pareja, Paolo Carta, se han reunido este fin de semana con su familia para celebrar la Primera Comunión de su hija, Paola, de nueve años. La artista italiana, entusiasmada, compartía las fotos del gran día junto a su pareja, el productor artístico y guitarrista, y la gran protagonista. Los felices papás posaron con la pequeña, que vivió un día inolvidable, tal y como se aprecia en las imágenes en las que salta de alegría al estar rodeada de todas las personas que quiere. Entre ellos, sus hermanos veinteañeros, los tres hijos que Paolo Carta tuvo de una relación anterior, Jader, Jacopo y Joseph, de 27, 26 y 22 años, respectivamente, que la adoran y no faltaron a la celebración.

Tanto Laura como Paolo, al que le gusta llamar "su marido" aunque no estén casados, no cabían en sí de felicidad y mostraron felices de que su hija hubiera recibido el Sacramento. "Primera comunión de Paola. 'El amor me lo ha explicado todo, el amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor donde quiera se encuentre'", compartía esta cita del papa Juan Pablo II la cantante italiana. Y añadía: "Cada uno tiene su Dios, símbolo de amor y de paz. Paola está aprendiendo cada día un poco más el significado de la igualdad, de la fraternidad y del amor".

Laura Pausini publicó una imagen a las puertas de la iglesia en la que su hija llevaba una túnica, con la que ella recibió el Sacramento, adornada con una gran cruz. Para la posterior celebración, la niña cambió su vestido por uno de color marfil corto, con el que se mostró encantada, haciendo volar su falda de vuelo. Su mamá ha ido compartiendo detalles de la Comunión que ella misma estuvo preparando durante meses con gran ilusión. A la fiesta no faltaron los abuelos de la pequeña y padres de la diva italiana, Fabrizio y Gianna, así como la hermana de la cantante, Silvia Pausini.

Ha publicado fotos de de la espectacular tarta que degustaron todos los invitados, del candy bar, la preciosa decoración con globos y su nombre escrito con letras doradas, el seating plan organizado para disfrutar de la comida e incluso del brindis que realizaron por Paola, la gran homenajeada. La hija de Laura y Paolo se mostró feliz al ver alguno de los regalos de su Comunión, como una bici, en la que rápido se montó para probarla.

La intérprete de Amores extraños se esforzó al máximo para que su hija viviese un día inolvidable. Ante todo es una madre orgullosa y asegura que su hija "es una niña con mucha fantasía", tal y como contaba durante su última visita a El Hormiguero. "Me dijo que quiere ser actriz o profesora de gimnasia artística. Todo lo que es artístico a ella le encanta, la actuación, la música...", señaló mostrando lo encantada que está de que a su pequeña le fascinen las artes escénicas. "Toca mucho mejor que yo el piano y es una bambina, como decimos niña en Italia, con mucha fantasía. Para mí ha llegado a la meta, la fantasía y la curiosidad nos hace vivir una vida diferente y estoy muy contenta de que ella sea así", contaba con una gran sonrisa.