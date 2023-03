Con 'blazer', guantes de plumeti y velo noventero: el vestido de novia de Laura Pausini al detalle

Después de 18 años de noviazgo y una hija en común, Laura Pausini y Paolo Carta han decidido dar un paso en su relación y pronunciar el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima celebrada en Roma. Tal como explicaba hace un año la cantante a ¡HOLA!, aunque Paolo le pidió que se casaran en 2012, fue la semana antes de descubrir que ella estaba embarazada de Paola, y prefirieron esperar a que la niña pudiera llevar los anillos. "Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante", explicaba entonces. Y el momento ha llegado ahora. Un enlace, celebrado por lo civil, del que la pareja ha compartido algunas instantáneas en sus redes sociales. Fotografías en las que hemos conocido el secreto mejor guardado: el vestido de la novia.

La cantante ha elegido para su gran día un vestido de color marfil, con cuello redondo y manga tres cuartos que se adapta perfectamente a su silueta. Un diseño con una pequeña cola que le permite estilizar su figura y que ha lucido con una blazer fluida a tono. Una prenda por la que cada vez se decantan más novias cuando las temperaturas son suaves y no quieren utilizar una capa -otra de las opciones más elegidas- porque no termina de encajar con su personalidad o les parece demasiado llamativa.

Para darle un toque moderno y de tendencia, Laura ha optado por llevar uno de los accesorios más buscados por novias e invitadas durante los meses más fríos del año: unos guantes largos. Un complemento que, además de abrigar, tiene la función de dar un aire sofisticado, y en ocasiones vintage, al look. Los de la cantante se alargaban por encima del codo y estaban confeccionados en tul de plumeti.

Aseguran los que más saben de moda nupcial que para que una mujer se transforme en novia en cuestión de segundos es importante añadir un velo al look o, en su defecto, algo de tul. Laura parece haberlos escuchado y no ha dudado en apostar por una pieza de estilo noventero. La cantante ha optado por elegir un modelo sencillo y minimalista, de doble capa, que se extendía por debajo de la cadera y que ha sujetado en la parte alta de la cabeza, sobre el recogido.

Para culminar su look nupcial, la cantante ha apostado por unos zapatos del mismo tono que el vestido, con tacón alto y pulsera al tobillo. Laura no ha tenido miedo a una de las grandes supersticiones que rodea el mundo nupcial y propone a las novias evitar llevar perlas el día de su boda. Ella las ha llevado en un maravilloso collar largo. Muy original es también el ramo, una composición compuesta por una única flor, también en tono marfil, que se mimetiza con el resto del look.

Una mención especial requiere el peinado. La italiana ha optado por recoger su melena oscura en un sencillo recogido pulido, con raya a un lado. En cuanto al maquillaje, Laura ha optado por un look muy natural, con los ojos ahumados en tonos tierra y una piel muy jugosa y llena de luminosidad.