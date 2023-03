Milena Smit se derrite al hablar sobre su novio, ¿quién es él?

Loading the player...

Mucho se ha hablado sobre la relación entre Milena Smit y Sebastián Yatra, con quien trabajó en su último videoclip. La actriz ya aclaró que el cantante es solo un buen amigo para ella, y es que Milena está muy enamorada, pero de Diego Sanjuan. La intérprete le ha dedicado unas preciosas palabras asegurando, entre otras cosas, que "es una persona que me quiere bien, de verdad, me cuida muchísimo y a la que tengo muchísimo que agradecerle cada día, porque el respeto y admiración que siento hacia él y que él también me trasmite es preciosa". Pero ¿quién es él? Dale al play y no te lo pierdas.

