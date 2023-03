Pepe Viyuela está a punto de ser abuelo: descubre a su familia de actores

Loading the player...

Pepe Viyuela ha recibido este lunes el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2023. Un reconocimiento por el que se siente muy orgulloso y que ha querido dedicar a las personas más importantes de su vida. "Tengo una lista interminable de personas a las que dedicárselo pero en esta ocasión me quedaré con quienes ya no están, mis padres, a alguien que está muy presente en mi vida, mi mujer, y a mi nieta que nacerá el mes que viene", ha declarado. Con estas palabras, el actor ha revelado que pronto se convertirá en abuela. Su hija Camila está a punto de ser mamá de una niña, que se unirá a una familia de actores en la que la pasión por la interpretación es el denominador común. Dale al play y no te lo pierdas.

