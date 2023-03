Ke Huy Quan, el ganador del Oscar que es como un fan más de Hollywood: su álbum de 'selfies' con estrellas

Loading the player...

Ke Huy Quan se ha convertido en uno de los actores del momento, el hombre del que todo el mundo habla tras ganar el oscar al mejor actor secundario por su papel en la aclamada Todo a la vez en todas partes. Ke conoce el mundo del cine desde que era pequeño -le vimos en películas como Los Goonies o Indiana Jones: El Templo Maldito-, pero a sus 51 años y con una larga trayectoria a sus espaldas, no ha perdido la ilusión ni la emoción al conocer a las estrellas. "Tengo un sobrino al que le encanta coleccionar cartas de Pokémon. ¿A mí? Me siento tan bendecida de poder coleccionar selfies de celebridades", ha comentado. Y, teniendo en cuenta que ha estado presente en la mayoría de galas, ceremonias y eventos más importantes de los últimos meses, cuenta con una buena colección de fotografías con personalidades del cine o la música. "Que alguien le diga a Ke que él también es famoso", bromean sus seguidores. Dale al play y no te pìerdas su impresionante álbum.

