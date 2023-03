Khloé Kardashian dedica un tierno mensaje a su ex Tristan Thompson y muestra a su segundo hijo

No comparten su vida pero, a juzgar por los últimos acontecimientos han dejado atrás el pasado y mantienen una buena relación. Khloé Kardashian, de 38 años, no parece guardar rencor a su ex Tristan Thompson a pesar de que su relación estuvo marcada por las idas y venidas y las deslealtades del deportista. La socialité ya demostró el pasado enero que él podía contar con ella cuando Andrea, madre de Tristan, falleció de manera repentina en Canadá. En ese momento, Khloé acompañó a su ex, que estaba muy afectado por la inesperada pérdida, demostrando que todavía les une al menos una relación cordial.

De nuevo ha quedado reflejado este sentimiento en la reciente publicación de Khloé, que ha dedicado unas tiernas palabras a Tristan, padre de sus dos hijos, con motivo de su cumpleaños. La felicitación de Khloé muestra además las primeras imágenes del segundo hijo que tiene la pareja en común, un niño de siete meses del que aún no han compartido el nombre. Ha rescatado la hija de Kris Jenner una serie de imágenes de Thompson con True, de casi cinco años, el bebé y Prince Oliver, de seis años, el niño que tuvo el deportista con su ex Jordan Craig. En otra foto aparece Amari, el hermano de Tristan de 16 años, y Dream, de seis años, hija de Rob Kardashian y por tanto sobrina de Khloé. Thompson tiene además otro hijo, Theo, de 15 meses, fruto de su relación con Maralee Nichols (fue precisamente esta paternidad la que rompió definitivamente su relación con Khloé).

Junto a este álbum tan personal, Khloé le dedica unas cariñosas palabras. “Feliz cumpleaños Tristan. Eres el mejor padre, hermano y tío. Tu amor, atención, bailes tontos, abrazos, viajes en coche, rituales para dormir y cómo estás para ellos… todo eso significa más de lo que te imaginas para los pequeños de la familia. Mi deseo de cumpleaños es que sigas pidiendo cambio, sanación y transformación. Sé fuerte, amable, paciente, libre. Continúa haciendo que tu madre se sienta orgullosa”. Una alusión a su progenitora, fallecida el pasado 5 de enero de una ataque al corazón, que seguro enterneció al deportista. “Feliz cumpleaños querido papá” concluye.

No solo Khloé habría dejado atrás el dolor de la separación sino que parece que el resto de la familia también lo ha hecho. Kris Jenner también le dedicó una felicitación reconociendo su fortaleza para afrontar la dura pérdida de su madre. “Sé que este año es duro, pero parece que has encontrado la positividad y la luz en medio de tanta tristeza. Siempre ves el vaso medio lleno y ha sido increíble verte crecer como padre, amigo, hermano, tío e hijo”.

La historia de Tristan y Khloé estuvo marcada desde sus inicios, en 2016, por las idas y venidas y las infidelidades del deportista, al que la socialité perdonó en varias ocasiones.A principios de 2022 trascendió que Thompson había sido padre de nuevo de un niño, fruto de una más de sus infidelidades, lo que supuso el fin definitivo de su relación con Khloé. El jugador de la NBA, de 31 años, había tenido un bebé con la modelo de fitness Maralee Nichols y, aunque inicialmente solicitó una prueba de paternidad, los resultados de esta le hicieron reconocer al niño, Theo, como suyo. Antes de desvelarse lo ocurrido, la pareja había decidido dar un hermano o hermana a la hija que tienen en común, True, paternidad que ahora afrontan separados.