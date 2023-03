Robert Blake, el actor absuelto en el asesinato de su esposa, ha fallecido de un problema cardíaco

Hace más de dos décadas décadas decenas de policias irumpieron en la residencia del actor Robert Blake en Los Ángeles para detenerle por el supuesto asesinato de su segunda esposa Bonny Lee Bakley. El intérprete, que había sido popular por protagonizar el papel de un asesino en A sangre fría, la adaptación al cine de la novela de Truman Capote, fue detenido por ser el principal sosprechoso de la muerte a tiros de su esposa. Sin embargo, después de una ardua investigación y llegar a juicio, un jurado le declaró no culpable después de no haber encontrado pruebas en su contra.

VER GALERÍA

Casi 22 años después del crimen, el actor ha fallecido a los 89 años después de sufrir un problema cardíaco. Su sobrina Noreen Austin confirmó la noticia de su muerte y señaló en un comunicado difundió en la revista People que falleció rodeado de sus familiares en su casa en Los Ángeles.

-Conmoción en Hong Kong por el terrible asesinato de la 'influencer' Abby Choi

El misterioso asesinato de su esposa ensombreció la carrera de este actor que comenzó como estrella infantil en La pandilla (Our Gang), donde hizo 70 cortos de la serie, luego participó en A sangre fría y continuó su popularidad gracias a la serie de detectives Baretta a mediados de los años setenta. También tuvo un papel en El Tesoro de la Sierra Madre, protagonizado por Humprey Bogart, y como el detective Barett ganó un Emmy y un Globo de Oro. Sin embargo, el crimen de su esposa, Bonny Lee Blakey, a los 44 años, cuando él tenía 71 y solo llevaban cinco meses casados, planeó sobre su vida y destruyó su carrera.

Bonny Lee Bakley fue asesinada de varios disparos a sangre fría el 4 de mayo de 2001, mientras esperaba en un coche a que su marido saliera del restaurante Vitello’s, donde habían cenado esa misma noche. Según explicó entonces Blake, él había regresado al citado restaurante para recoger una pistola que llevaba siempre consigo y que había olvidado, por lo que no pudo ver lo ocurrido. Desde un principio, la proximidad de Robert Blake al lugar del crimen hizo fuese considerado potencialmente sospechoso. El actor contrató a un detective privado, Scott Ross, para que le ayudase a encontrar al asesino de su esposa. Sin embargo, la Policía siempre pensó que la coartada del actor era prácticamente sensacional. Esto, unido a los detalles que se fueron conociendo acerca del matrimonio, terminaron de poner en alerta a las autoridades.

Robert Blake y Bonny Lee Bakley se casaron el 15 de noviembre del año 2000 después de que en junio del mismo año naciese su hija, Rose Lenore Sophia. Durante los meses previos a la llegada al mundo de la pequeña, se habló de la posibilidad de que el padre no fuese Blake, sino Christian Brando, hijo de Marlon Brando. No obstante, unas pruebas de ADN confirmaron la paternidad del protagonista de Baretta. El abogado de actor llegó a reconocer, tras la muerte de Bonny, que la relación de la pareja no era precisamente idílica: "Robert se casó con ella porque le había dado una hija, y sentía como obligación hacia la niña estar casado con la madre. Pero no era una relación sencilla, ya que ni siquiera vivían bajo el mismo techo".

-Detienen a Luis Lorenzo, actor de 'La que se avecina', por el presunto asesinato de la tía de su pareja

Ningún testigo, sangre o evidencia de ADN vincularon a Blake con el crimen. El jurado deliberó ocho días antes de encontrar a Blake no culpable. Más tarde, la familia de Bakley presentó una demanda civil contra Blake, a quien un jurado civil le obligó a pagar 15 millones y lo encontró responsable de la muerte de Bakley. Un tribunal de apelaciones redujo esa cantidad a la mitad y el caso finalmente se resolvió por una cantidad no revelada.