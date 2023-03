La exmujer de Dani Alves le visita en prisión para hablar de la difícil situación que viven los hijos del jugador

Un mes y medio ha pasado ya desde que Dani Alves ingresara en prisión sin fianza tras haber sido acusado de una presunta agresión sexual a una joven la noche del pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Después de que su esposa Joana Sanz mantuvo hace semanas un encuentro con el futbolista en la cárcel y señaló que no iba a dejar a su marido en su peor momento, ahora la exmujer el futbolista brasileño y madre de sus dos hijos adolescentes también ha ido a visitarle en prisión para mostrarle todo su apoyo.

Dinorah Santana, la primera esposa de Dani Alves y madre de sus dos hijos, Daniel y Victoria Alves, de 16 y 15 años respectivamente, acudió al centro penitenciario de Can Brians 2 en Barcelona, donde el exjugador del Barça se encuentra en prisión preventiva desde finales del pasado mes de enero. La empresaria brasileña sigue plenamente convencida de la inocencia de su exmarido y así lo manifestó a la salida de prisión. "Dani es inocente y muy breve se demostrará. Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia", explicó Santana, que mantiene muy buena relación con el futbolista e incluso fue su agente después de su divorcio.

"Es complicada la situación para los niños. Soy madre, y los niños cuando sufren, la madre sufre", ha señalado sobre los niños que tiene en común con el jugador, pero admite que está convencida de que será una situación temporal, ya que "se demostrará que es inocente y que todo irá bien, seguro"."También hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños", aseguró.

En cuanto a cómo se encuentra el jugador, Santana ha dicho que "está bien", "está fuerte", "y está aguantando bien", pero ha admitido que su conversación se enfocó principalmente en hablar de sus hijos y su educación, lo que demuestra que la principal preocupación de ambos son los menores que están atravesando una situación muy difícil. "No le he preguntado por las versiones porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamientos en cuanto a esto".

Cuando se supo la noticia de su ingreso en prisión, Dinorah ya salió en defensa del padre de sus hijos y habló de lo mal que lo estaban pasando los niños. "Es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él", contaba. Dinorah Santana y Dani Alves estvieron casados hace más de dos décadas y tienen dos hijos en común, Daniel y Victoria, que son las principales afectados de todo lo que está pasando. La pareja se divorció, pero su relación siempre fue buena el bien de los pequeños. "Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y he estado diez casada con él. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando", confesó.

