Digna heredera de la belleza de su madre: así es Deva, la hija de 18 años de Monica Bellucci

Monica Bellucci y Vicent Cassel estuvieron casados desde 1999 hasta 2013, momento en el que decidieron tomar caminos por separado. Fruto de su unión tuvieron dos hijas que nacieron en Roma: Deva Cassel, que hoy tiene 18 años, y Leonie, de 10 años. La mayor de las hermanas debutaba en el mundo de la moda con solo 14 años, convertida en imagen de Dolce & Gabbana, y desde entonces su carrera como modelo ha sido meteórica; lo cual no es de extrañar, no solo posee los apellidos de dos estrellas internacionales del mundo del cine si no que además, ha heredado la mirada penetrante de su madre y su incuestionable belleza. ¿Quieres conocer a Deva Cassel Bellucci? ¡Dale al play!

