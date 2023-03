Así se mantiene en forma Isabelle Junot durante su embarazo

Loading the player...

Isabelle Junot y Álvaro Falcó se convertirán muy pronto en papás por primera vez. La marquesa de Cubas se mantiene en plena forma también en su embarazo, ya que, como ha explicado, suele ser muy activa y no le falta energía. Isabelle ha reconocido que, durante el primer mes, hizo mucho deporte sin saber que estaba esperando un bebé. En el segundo y tercero, sin embargo, tuvo que detener su actividad a causa de las náuseas. "Ahora, desde el segundo trimestre que estoy con mucha más energía y encontrándome muy bien, he ido cogiendo carrera poco a poco, empezando con largas caminatas, volviendo a pilates (enfocado en suelo pelvico y respiraciones) y un poco de ejercicio de fuerza". Para demostrarlo, Isabelle ha compartido el vídeo en el que aparece ejercitándose, aunque, eso sí, ha aconsejado a cualquier futura mamá que también quiera mantenerse en forma que consulte antes con un profesional. Dale al play y no te lo pierdas.

