Fayna Bethencourt recuerda el infierno que vivió al lado de Carlos Navarro ‘El Yoyas’

Dieciséis años de terror y dieciséis años luchando contra un monstruo. Fayna Bethencourt, concursante de Gran Hermano 2, ha salido de su refugio y se ha armado de valor para sentarse en un plató de televisión y relatar el infierno que ha vivido, y aún continúa viviendo, por culpa de su expareja, Carlos Navarro 'El Yoyas', que actualmente sigue en busca y captura tras una sentencia que le condenó a ingresar en prisión por violencia de género.

La canaria y el prófugo de la justicia se conocieron en el reality de convivencia en 2001 y dentro de la casa de Guadalix de la Sierra comenzaron una relación, no exenta de polémica, hasta que él recibió un castigo disciplinario y fue expulsado del programa por su mal comportamiento. Ya fuera, la pareja continuó su historia de amor llegando incluso a tener dos hijos. Sin embargo, lo que en un principio fue idílico pronto se volvió una pesadilla.

Sin tartamudear y con una templanza que llegaba a congelar la sangre Fayna fue desgranado en el chester de Risto Mejide sus crueles años al lado de su ahora expareja y el proceso de anulación al que fue sometido por parte de su maltratador. “Una de las primeras cosas que hacen este tipo de personas es aislarte de la familia y seres queridos” relataba la canaria. “Es como una secta, actúa poco a poco en un proceso lento pero constante”.

La exconcursante explicó que al principio, Carlos le mostró su mejor versión y que ella no pudo evitar caer rendida a sus encantos. “Me enamoré de un tío que me hablaba muy bien de su familia. De un tío que me ayudaba a las señoras a subir la compra. Pensaba que el rebelde sin causa con una infancia complicada no había conocido el amor verdadero hasta que me conoció a mí, porque también te ves en esa moto. Era el complejo de salvadora". Sin embargo, "no tardó en aparecer el monstruo" y con ello las primeras agresiones tanto verbales como físicas.

Haciendo de tripas corazón, y con el objetivo de dar visibilidad a la violencia de género y ayudar con su testimonio a otras mujeres, Fayna recordó cómo fue la primera agresión física: "Seguíamos en Madrid. Recuerdo una tarde súper calurosa y las calles estaban bastante desiertas. Cruzamos una calle y no recuerdo qué pasó, pero recuerdo cruzarla y al contestar alguna cosa me cogió la mano y me la apretó tan fuerte que me saltaron las lágrimas. Después llegaron otros muchos episodios más. “Me iba dando toques: pisotones, apretones… Me daba con el talón. Perdón no me decía y si lo decía era 'esta reacción mía lo has provocado tú'. Y con esa respuesta violenta ante lo que él dice, empiezas a modificar tu comportamiento". Y todo eso llegó, desgraciadamente, a convertirse en una tónica habitual.

El tiempo continuó pasando y lejos de conseguir un cambio, el maltrato iba en aumento. “Las agresiones más brutales fueron al final de la relación” puntualizaba la canaria. Cuando ella se dio cuenta de que el comportamiento de su pareja no era para nada normal y comenzó a defenderse, por lo que la violencia de su expareja fue en aumento. “Llega un punto de inflexión bastante duro y es una agresión física muy dura en el que me agrede físicamente de una forma brutal. Todo eso se relató en una sentencia. Me deja el cuerpo lleno de moratones. Siempre tuvo cuidado de no dejarme marcada la cara”.