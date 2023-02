La millonaria fortuna de Raquel Welch que heredarán sus hijos

Raquel Welch, icono dorado de los años 80 en Hollywood, falleció a los 82 años víctima de una breve enfermedad. El mundo del cine despide a una de sus grandes divas, que fue apodada con el nombre de El cuerpo, gracias a películas como Hace un millón de años, en la que lució un sugerente bikini de piel en los años 60 que la convirtió en leyenda. La actriz estadounidense estuvo casada hasta en cuatro ocasiones, pero solo tuvo dos hijos con su primer marido James Welch, llamados Damon, de 63 años, y Tahnee, de 61. Ellos son quienes heredarán su legado que ascendía a más de 37 millones de euros, según la página especializada Celebritynetworth.

Entre su patrimonio destaca una fabuloda mansión en Beverly Hills, Los Ángeles, que la actriz adquirió en 2001 y en la que ha vivido todos estos años. Precisamente en este exclusivo barrio fueron tomadas las últimas fotos de la actriz cuando salía de hacerse la manicura en el salón de belleza J&J siete meses antes de su fallecimiento.

Sus dos hijos siguieron los pasos de su madre en el mundo de la interpretación, pero nunca llegaron a alcanzar la fama de la actriz. Damon se licenció en Comunicación y colaboró con su madre en películas como The Beloved y The Day the Earth Got Stoned, así como en el programa para mantenerse en forma Raquel: Total Beauty and Fitness. Su hija Tahnee comenzó en el cine también de la mano de su madre en la película Sin, en 1971, e hizo sus pinitos como modelo, aunque la mayor popularidad la alcanzó gracias a pelícuclas como Cocoon, La bella durmiente, Cocoon: el regreso y la serie Falcón Crest.

Jo Racquel Tejada nació el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, Illinous. Su padre era un ingeniero aeronáutico de Bolivia. Tenía dos hermanos, un hermano, James "Jim" Tejada, y una hermana menor, Gayle Tejada. Su familia se mudó a San Diego, donde se graduó de la escuela secundaria La Jolla y asistió a la universidad estatal de San Diego para continuar una carrera como actriz. Siendo jovencísima se casó con su novio de la secundaria, James Welch, de quien adoptó el apellido, y antes de triunfar como actriz trabajó en diversos oficios como metereóloga o camarera. Al regresar a California, comenzó a obtener pequeños papeles en el cine, pero el filme que la cosagró como estrella mundial fue el de Hace millones de años, en el que interpretó a una mujer prehistórica que lucía "el primer bikini de la humanidad".

Después vinieron títulos como Shoot Loud, Louder… I Don't Understand y Fathom o Los tres mosqueteros, con el que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. La cinta Right to Die también le otorgó una nominación a los premios de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, pero finalmente no se lo llevó. Su carrera comenzó a vivir sus días más difíciles después de demandar a MGM Studios en 1982 e ir a juicio. Ganó, y un jurado le dio la razón y dictaminó que el estudio había incumplido su contrato al despedirla de un papel protagonista en Cannery Row y contratar a la actriz Debra Winger para que la sustituyera. Ganó un total de 10 millones de euros por el caso, pero dejaron de contar con ella en el cine.

Durante muchos años trabajó como modelo, lanzó una línea de belleza, Total Beauty and Fitness, además de dar consejos sobre nutrición, belleza y estilo persona. En 2010 lazó su libro, Raquel Beyond the Cleavage, (Raquel: Más allá del escote) en el que contaba sus memorias y reflexiones sobre lo duro que fue ser madre y convertirse en todo un sex simbol de la época.