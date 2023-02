El mítico actor Dick Van Dyke, concursante de 'Mask singer' USA a los 97 años

La tercera temporada de Mask singer: adivina quién canta España está calentando motores (además han confirmado que Antena 3 ha renovado el formato por una cuarta edición), pero la versión estadounidense sigue sorprendiendo con sus concursantes. El espectáculo de canto con celebrities disfrazadas regresó el pasado miércoles 15 de febrero en Fox y su primera eliminación de la noche fue "el desenmascaramiento más legendario y amado de la historia", el mítico actor Dick Van Dyke. Después de interpretar When You're Smiling, de Billie Holiday, el Gnomo fue el primer elegido para dejar programa dejando ver el rostro del intérprete de Mary Poppins, que era quien se encontraba bajo la máscara, algo que dejó a los investigadores, Robin Thicke, Nicole Scherzinger, Ken Jeong y Jenny McCarthy-Wahlberg boquiabiertos.

Tras quitarse la máscara, Scherzinger comenzó a sollozar muy emocionada porque no se podía creer que una de las estrellas más importantes de su adolescencia estuviera en el plató concursando bajo el disfraz del Gnomo. "Cuando me pidieron que participara nunca había visto el show, así que lo miré un día y me pareció divertido. Estaba seguro de que nadie adivinaría que era yo porque no se imaginarían que está alguien de 97 años aquí. La experiencia ha sido extraña porque tienen que mantenerlo en secreto a la gente de la producción y he tenido que caminar con la cabeza cubierta y con gente guiándome. Tienen un buen equipo, ¡pero nunca llegué a conocer a ninguno de ellos!", ha dicho el intérprete en Entertainment Weekly.

Muy contento con haber "traído de vuelta Supercalifragilisticoespialidoso" a un programa actual, Dick Van Dykeha confesado que esta canción era un poco más alegre y divertida de interpretar que Chim Chim Cher-ee, el primer tema que le propusieron hacer en el show presentado por Nick Cannon. "Gran parte de la audiencia también comenzó a cantar con nosotros. Fue genial, muy divertido traer de vuelta esos recuerdos para la gente", ha dicho el actor en el citado medio, donde ha dicho que no le ha sorprendido que le confundieran con Tony Bennett. "Sabía que no podían adivinar quién era yo", ha añadido.

Casado con la maquilladora Arlene Silver, 46 años más joven que él, Van Dyke, que es una leyenda en Hollywood gracias a una impresionante carrera cinematográfica, tiene cuatro hijos fruto de un matrimonio anterior con Margie Willett, que acabó en divorcio. Después, convivió durante más de 30 años con su pareja Michelle Triola, fallecida en 2009. "No soy una persona solitaria. Necesito una compañera de viaje y he encontrado a la persona perfecta", manifestó el actor. Por su parte, la mujer del actor afirmó: "Es la persona más feliz que he conocido. Posee un espíritu contagioso".