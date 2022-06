El emotivo reencuentro de Julie Andrews con los 'niños' de Sonrisas y Lágrimas

El instituto de cinematografía americano ha concedido a Julie Andrews su más alto honor, homenajeando a sus 86 años su larga y exitosa carrera en la décimo octava edición de los AFI Life Achievement Award que ha tenido lugar este pasado jueves en el Dolby Theatre de Los Ángeles. 57 años después del estreno de Sonrisas y lágrimas, los niños que protagonizaron el musical que revolucionó la taquilla en 1965, han vuelto a reunirse junto a la actriz, para homenajear a la que fue su institutriz en la gran pantalla.

Juntos de nuevo, combinando de manera festiva sus looks a base de blanco y negro, los 'niños' del musical reaparecieron sobre el escenario para darle una sorpresa a la actriz y recordar su éxito juntos en el filme. Un gran éxito en el que Julie Andrews interpretaba a María, una joven novicia a la que encargan ir a casa del Capitán Georg von Trapp, interpretado por Christopher Plummer, a cuidar a sus siete hijos: Liesl, Friedrich, Louisa, Kurt, Brigitta, Marta y Gretl. Un papel lleno de risas y ternura, con historia de amor incluida, por el que la actriz estuvo nominada al Oscar como Mejor Actriz, un galardón que finalmente consiguió encarnando a Mary Poppins.

Pudimos ver al actor Duane Chase con un elegante traje negro, él dio vida a sus quince años a Kurt Von Trapp, acaba de cumplir hoy 71 años. Dejó la interpretación tras acabar geología y ha trabajado como ingeniero de software hasta jubilarse. A su lado estaba Kym Karath, que luce radiante a sus 63 años, la actriz interpretó a la menor de los pequeños Gretl Von Trapp. Madre de un niño con discapacidad, tras su nacimiento se volcó en impulsar la Fundación Aurelia junto a otros padres en su misma situación y lucha por conseguir mejorar la situación de estos niños.

Angela Cartwright, que debutó en el cine como hija de Paul Newman en 1956, acudió a la cita con un elegante vestido negro de seda transparente La actriz, que encarnó a Brigitta en el músical, ha cumplido hoy los 69 años. Dejó la interpretación atraída por la fotografía y a día de hoy son muchos los libros que ha publicado sobre la materia.

Con un elegante vestido negro de adornos plateados se dejo ver la actriz que encarnó a Marta von Trapp, Debbie Turner. Nicholas Hammond, que interpretaba al pequeño Friedrich, el niño “imposible” en Sonrisas y lágrimas, ha sido el que más larga carrera ha hecho en el mundo de la interpretación, él también estuvo acompañando a la actriz junto a sus compañeros y rememorando el gran musical que consiguió diez nominaciones a los premios Oscar y se convirtió en la primera película en superar los cien millones de dólares en taquilla. Su último papel lo interpretó en 2019 bajo las órdenes de Quentin Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood.

Faltaban desgraciadamente dos de los niños que vivieron aquel éxito de los sesenta: Charmian Carr, la actriz que interpretó el papel de Liesl, la hermana mayor, que dejó Hollywood y se convirtió en una exitosa diseñadora pero desgraciadamente falleció en septiembre de 2016 a la edad de 73 años; y la actriz Heather Menzies, que encarnaba entonces a Louisa y falleció a los 68 años de edad, en diciembre de 2017, pero hubo también un momento para su recuerdo.

