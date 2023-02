Conoce a Marisa Abela, la actriz que encarnará a Amy Winehouse y que está en el centro de la polémica

Se enfrenta a uno de los papeles, seguro, más exigentes de su carrera. Encarnar a un ídolo de la música que ha sido seguido y aplaudido por miles de fans es toda una aventura que ha tenido ya algún que otro toque amargo. Marisa Abela será Amy Winehouse, la cantante que sorprendió al mundo con su voz y su personalísimo estilo y que trágicamente perdió la vida demasiado pronto, con solo 27 años. Este año se cumple el 12º aniversario de su muerte (el próximo 23 de julio) y los nostálgicos tendrán la ocasión de recordar la historia de una estrella a quien el brillo de la fama pasó una factura demasiado cara. El rodaje de Back to black, biopic sobre la vida de la británica, ha arrancado ya y se han podido ver las primeras imágenes de la protagonista caracterizada como Amy.

No a todos los que la recuerdan les ha gustado la elección de Marisa que sin embargo sí que cuenta con el incondicional apoyo de Mitch Winehouse, padre de la malograda artista. Después de las críticas que recibió por su físico (le dicen que no se parece lo suficiente a la intérprete), Mitch le confesó su apoyo absoluto. “Marisa es una gran elección para el papel, incluso si no se parece exactamente a Amy” dijo en declaraciones a TMZ. En este sentido destacó que Eddie Marsan, que le interpreta a él, tampoco se le parece tanto y sin embargo hace muy bien su trabajo. Explicó que no hay que fijarse tanto en los parecidos, sino en la calidad de sus interpretaciones.

Marisa Abela nació en Brighton el 7 de diciembre de 1996, es de origen maltés, libio, ruso y polaco, además de tener ascendencia judía (un punto en común con Amy que tenía también esta herencia). El amor por la interpretación le viene de familia pues su madre es la actriz Caroline Gruber (ha participado en títulos como Disobedience y My Dad’s the Prime Minister, entre otros) y su padre el director Angelo Abela. Tenía intención de dedicarse a la abogacía, trabajando en pro de los derechos humanos, pero cambió su rumbo y se formó en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres, en 2019. Debutó en televisión en 2020 y ha formado parte de series como Industry y COBRA. Además fue parte del videojuego Five Dates, donde dio vida a Maya, y ha participado en cintas como Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Ha compartido también cartel con James Norton en el thriller policiaco Rogue Agent.

En sus perfiles sociales dedica varias instantáneas a su familia, a sus padres y su hermano Jack, además de reflejar los proyectos en los que participa. También muestra diversas instantáneas de la persona que ocupa su corazón, el actor Jamie Bogyo. Está graduado como ella en la Royal Academy of Dramatic Art y se ha formado en la universidad de Yale, donde ha estudiado escritura de guion. Su debut profesional fue en Moulin Rouge! El musical donde encarnó el papel de Christian. La primera obra que ha escrito, Safe Space, se está produciendo para su estreno en 2023. Este año celebra además el tercer aniversario de su relación sentimental con Marisa.